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挪威主權基金相中富喬 法人：象徵對玻纖布市況按讚

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導
富喬董事長張元賓。聯合報系資料照
富喬董事長張元賓。聯合報系資料照

全球最大主權基金挪威主權基金最新台股投資名單出爐，富喬（1815）為新入列標的。在AI伺服器、高速交換器與高階載板帶動高階材料需求升溫之際，富喬成為挪威主權基金台股唯一青睞、新增入列投資名單的玻纖布廠，引發熱議。

對於納入挪威主權基金最新持股名單，富喬表示，不評論市場消息或單一投資人行為。

根據挪威主權基金公布最新投資組合名單，持有富喬股票比率為1.05%。法人認為，挪威主權基金買進富喬極具有指標性，尤其在全球玻纖布需求大好、市場缺貨大漲價之際，挪威主權基金買盤力挺富喬，象徵全球最大主權基金也對玻纖布市況發展按讚。

若從挪威主權基金本身來看，富喬此次入列更具指標意義。挪威主權基金官網指出，該基金平均持有全球上市公司約1.5%的股份，為全球股市最大的單一持有人之一，其投資範圍遍及全球主要產業與市場，並持有包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet等大型科技股。也因此，市場向來把挪威主權基金的持股變化，視為觀察國際長線資金偏好的重要風向球。

談到產業趨勢，富喬表示，近期客戶明顯加快尋找第二供應商（second source），為台廠打開切入空間。其中，Low Dk材料主要應用在AI伺服器，以及800G、1.6T交換器等高速傳輸設備，隨終端需求快速拉升，上游材料的重要性也同步提高。

換言之，這波AI商機已不再只集中在GPU、伺服器與組裝端，而是一路往更上游的材料環節延伸。

富喬指出，這波高階玻纖布熱度得以延續，關鍵不只在需求強，也在於供給端擴產難度高。

富喬認為，高階Low Dk、Low CTE材料與傳統電子級玻纖產品不同，背後牽涉玻纖紗配方、窯體設計與織布技術，相關設備更偏向客製化與小型化，並非過去傳統大窯模式可以快速複製，因此高階供給短期內不易大幅放量。

也正因如此，當AI伺服器、高速網通與高階載板同步升級時，市場對高階玻纖布供需偏緊的預期便持續升高。

蘋果 上市公司 伺服器

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