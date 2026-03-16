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SpaceX 營運衝 昇達科、華通出貨有望爆發成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
全球低軌衛星龍頭SpaceX喊出年底用戶要翻倍以上增長，為昇達科、華通等主力夥伴帶來強勁出貨動能。（路透）
全球低軌衛星龍頭SpaceX喊出年底用戶要翻倍以上增長，為昇達科、華通等主力夥伴帶來強勁出貨動能。（路透）

全球最大低軌衛星營運商SpaceX釋出最新營運計畫，旗下Starlink（星鏈）服務今年底用戶要大增1.5倍。SpaceX用戶數大增，也將擴大發射衛星，昇達科（3491）、華通等主力夥伴出貨將同步呈現倍數式爆發成長。

SpaceX正規劃股票初次上市（IPO），業界看好將是全球歷來最大規模IPO案。法人指出，SpaceX喊出今年用戶翻倍的目標，更為IPO案增添賣點，也為相關供應鏈增添龐大訂單動能。

對於SpaceX快攻用戶數翻倍與發射新衛星需求，昇達科透露，主要大客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量。

華通方面，該公司是台灣衛星用板龍頭，同步受惠。華通提到，低軌衛星產品線中，天上衛星用板營收動能強、占比提升，整體產能利用率位於高檔，挹注毛利率持續走高，隨著低軌衛星市場不斷擴大，大廠持續投資，看好相關產品線動能續強。

法人認為，全球低軌道衛星產業供給鏈的廠商數目有限，太空產業技術門檻相當高，華通已於衛星用板投入研發與生產。華通第二個衛星客戶先前也已完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能的加持之下，整體低軌衛星營收維持高檔，公司產品結構持續優化。

SpaceX星鏈資深副總裁Michael Nicolls指出，Starlink服務目前活躍用戶已超過千萬，預計2026年底將突破2,500萬活躍用戶。

另外，SpaceX於2024年推出的直連行動（Mobile）品牌，最近用戶數也突破千萬大關，今年也將朝翻倍成長邁進。Nicolls並透露，下一代行動裝置將使Starlink超越單純的簡訊與視訊通話，提供「未修改手機的寬頻功能，覆蓋數億甚至更多裝置，隨著我們擴展相關規模。」

SpaceX衛星服務採取Starlink星鏈（衛星寬頻）及Starlink mobile星鏈行動（衛星直連手機D2C）雙軌齊下，近年快速擴大用戶規模， 2020年10月啟動Starlink服務，消費、企業及政府用戶向SpaceX採購使用者終端連上衛星，達成第一個百萬用戶費時26個月， 2026年2月衛星寬頻用戶數突破千萬用戶，從900萬到1,000萬，僅花53天，今年挑戰翻倍增長，成長速度驚人。

另一方面，SpaceX也攜手電信業者，擴大Starlink Mobile衛星直連手機（D2D）用戶，從現在的活躍用戶1,000萬，2026年底要達2,500萬，同樣展現快速倍增態勢。

IPO 昇達科 華通

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