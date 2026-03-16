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強茂、台半報價 喊漲20%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）先前因大陸子公司與歐洲總部的供應及管理糾紛，面臨大陸出口限制令，導致供應鏈大亂的「安世之亂」延燒，國際大客戶大舉轉單強茂（2481）、台半等台廠。強茂、台半訂單與需求激增，順勢漲價，部分產品漲幅上看兩成。

業界分析，功率半導體產業歷經兩年庫存去化，目前客戶庫存水位普遍降至低檔，加上車用電子需求穩定成長，供需結構明顯改善。隨著訂單能見度回升，強茂、台半、德微等功率元件廠開始重新與客戶展開價格談判，以反映過去幾年持續上升的成本壓力，尤其電價、人工、貴金屬、特殊氣體與化工原料等支出全面增加，使得功率元件廠不得不調整報價。

在此同時，安世內部矛盾持續擴大，其大陸子公司與歐洲總部的供應與管理糾紛，導致部分生產流程與系統運作受到干擾，市場對其供應穩定度出現疑慮。

儘管安世大陸子公司已宣布將以自有12吋晶圓製程投入生產，短期內仍難以恢復原有供應節奏，使主要車廠與一階（Tier 1）客戶持續分散採購來源，台廠當中，強茂、台半等具有技術與產品料號齊全等優勢，成為各大廠轉單首選。

供應鏈透露，即便安世能迅速恢復產能，相關產品重新取得車用認證仍可能需要一年半至兩年，短期內無法完全填補市場需求缺口，原先由安世供應的部分車用功率元件訂單，也因此逐步轉向台灣廠商。這將使得安世過往龐大的車用市占率恐被其他供應商接手，強茂、台半、德微等台廠都將直接受惠。

業界說明，美伊衝突升溫導致全球航運運能與運價面臨高度不確定性，部分車廠因此提前啟動拉貨與備庫存機制，進一步帶動功率元件需求升溫，原先市場預期轉單效應可能延續至今年第1季，但在供應鏈重組、地緣政治與需求回補等多重因素交織下，需求動能有機會延續更長時間。

車用電子 強茂 台半

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