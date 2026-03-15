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台達電2月營收符合法人預期 法人估今年 EPS 大幅成長至35.7元

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台達電（2308）公布2月營收為498.9億元，月增0.5%、年增31%，符合預期。分析師表示，其四大業務範疇營收比重分別為電源及零組件53%、基礎設施34%、自動化8%、交通5%，受惠於AI、Data Center領域需求成長，營收與獲利維持成長趨勢，估今年每股獲利（EPS）將成長至35.7元。

分析師指出，台達電的AI資料中心主要客戶為大型CSP，資本支出規劃明確，且AI資料中心建置多依資本支出計畫推進，預期2026年營運較不會有明顯的季節性波動。

此外，AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升。台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商。備用電源產品含UPS、BBU等，歸類於基礎建設，其中，BBU Shelf絕大多數由Power Shelf廠商供應，所需要的電池模組則對外採購。800VDC預期2027年量產，但有些較積極客戶希望2026年導入，因此，今年有小量出貨。

水冷散熱產品方面，有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商；目前出貨以系統類的Sidecar為主，亦歸類於基礎建設。水冷散熱2024年營收比重低於1%，2025年營收比重為9%。

台達電Sidecar產品2025年市占率高，因此，客戶尋找第二、第三供應商，未來市占率維持不易，但整體市場需求持續增長，因此，2026年Sidecar營收仍將維持成長趨勢。CDU自去年第4季開始小量出貨，將成2026年成長動能之一。

電池模組 資本支出 基礎設施

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