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鴻海3月16日法說 今年營運樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）將於16日舉行法說會，因其去年營收創下8兆元的歷史高峰，在營收規模放大、優化產品組合，以及控制費用之下，法人預估，去年獲利也可望有不錯表現。

展望今年，鴻海董事長劉揚偉之前表示，今年將是「非常不錯的一年」，在無重大不確定變數下，展望樂觀。主要動能將來自兩大面向，一是消費性電子產品，特別是手機需求看起來不錯，以及人工智慧（AI）相關業務向好，形成雙引擎支撐整體成長。

至於今年營收能否超過9兆元、淡季不淡，劉揚偉之前回應指出，相較去年的8兆元，今年肯定雙位數成長，目前看來，接單與出貨動能良好，從公布的2月業績來看，符合淡季不淡的財報表現。

針對AI與輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器平台Vera Rubin的展望，劉揚偉說，鴻海與客戶及夥伴的關係非常好，客戶新產品的前期開發，或是新產品導入（NPI）的過程都深度參與，加上鴻海的垂直整合能力，以及與很多供應商做更深度結合，這些結合，讓鴻海在VR平台有優勢，我很看好「我們在Vera Rubin的市占率與出貨量」。

智慧手機方面，業內人士表示，鴻海通吃蘋果與Google的折疊機，由於折疊機單價高，屬於高階產品，比較不受景氣影響，蘋果規劃在下半年發表新款iPhone折疊機，對提升消費性電子部門的營收將有正面幫助，另外，鴻海也通吃平價版的iPhone 17e，加上將在9月發表的新款iPhone 18系列，使得手機需求展望不錯。

輝達 智慧手機 iPhone 鴻海 劉揚偉

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