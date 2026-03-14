臻鼎-KY營運動能爆發！目標價上調逾五成 背後這3大利多支撐

印刷電路板（PCB）領導廠商臻鼎-KY（4958）營運傳出捷報。國內投顧法人表示，由於AI需求異常強勁，加上光通訊與IC載板三大動能齊發，將臻鼎的投資評等由「逢低買進」調升至「買進」，並將目標價由160元大幅上修至247元，調升幅度超逾五成。

法人分析，臻鼎2025年營收達1,825億元，年增6.3％，創下歷史新高。其中，25Q4受到傳統旺季稼動率維持高檔與泰國新廠小量產帶動，單季EPS達3.12元。值得注意的是，公司AI轉型成效顯著，2025年AI相關產品營收占比已大幅提升至75％，有效優化產品組合並強化獲利結構。

臻鼎2026年將受惠於三大核心業務同步成長：一、AI伺服器方面，應用於GPU與ASIC客戶的高階HDI與HLC產品將陸續量產。二、光通訊業務則以800G與1.6T高速率板為主，訂單能見度極佳，長期具備倍數成長潛力。

三、IC載板營收成長強勁。2026年前兩個月已展現50％的年增率，產能持續去瓶頸化以滿足市場需求。

為應對樂觀的訂單展望，臻鼎今年規劃高達500億元的資本支出，預計擴建10棟新廠 。泰國新廠一期預計於2026年第二季達到滿載，專攻高階光通訊與車載產品；高雄廠的ABF、高階PCB及軟板產能也將於今年開始貢獻營收，並預計在26Q2達成損益平衡，成為獲利回升的重要關鍵。

國內法人預估，臻鼎2026年營收將成長至2,135億元，EPS預期跳升至11.62元，較2025年顯著增長；2027年EPS更有望挑戰15.84元。目前股價位於2026-2027年預估EPS的12倍，處於評價偏低水位，依據18倍本益比計算，潛在上漲空間達44％，展現強勁的投資價值。