快訊

豐原情殺案42歲女遭割喉…兒招魂喊話「媽別怕跟我們回家」 一擲就聖杯

烤地瓜車燒成火球！7旬駕駛「邊燒邊開」國道狂飆2公里 驚險過程被拍下

梳妝台之亂驚動好市多…代購女道歉推給試吃阿姨 網友怒開轟丈夫二度致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

凌華2月營收符合預期 法人看好今年獲利維持成長

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
凌華董事長劉鈞。 記者吳凱中／攝影
凌華董事長劉鈞。 記者吳凱中／攝影

凌華（6166）2月營收為9.7億元，月減6.7%、年增16.1%，符合市場法人預期；分析師並指出，展望2026年，凌華給予營收雙位數以上成長的看法，以區域別來看，北美是成長最大的區域，其次是亞太，歐洲則有開始復甦的跡象，中國則還在調整中。

而以應用別來看，醫療的部分有接獲大型專案，2026~2028年都是樂觀看待，能源和博弈則也有不少專案貢獻。

費用率方面，公司自2025年開始做費用的控管，費用率有明顯的下降，去年一至三季費用率為30.2%，遠低於2023年的33.8%，和2024年的37%，2026年公司認為費用成長低於營收成長，使得整體費用率有望再往下降。

記憶體的部分，備貨的部分只能用到去年12月，已有跟客戶調漲價格，不過會分攤漲價所增加的成本，因此，第1季毛利率將受到記憶體漲價的影響。

因此，整體來看，預估2026年營收為134億元，年增13.59%，稅後純益為8.6億元，年增65.1%，每股獲利（EPS）成長至3.9元。

分析師 法人 記憶體 凌華

延伸閱讀

智伸科2月營收優於預期 法人估今年EPS成長至10.3元

緯創：今年拚高雙位數成長 AI伺服器接單樂觀

定穎：2026年上半年審慎保守 泰國廠高階產品第3季量產 下半年相對樂觀

聯電、國巨 四檔閃亮

相關新聞

凌華2月營收符合預期 法人看好今年獲利維持成長

凌華（6166）2月營收為9.7億元，月減6.7%、年增16.1%，符合市場法人預期；分析師並指出，展望2026年，凌華給予營收雙位數以上成長的看法，以區域別來看，北美是成長最大的區域，其次是亞太，歐洲則有開始復甦的跡象，中國則還在調整中。

定穎：2026年上半年審慎保守 泰國廠高階產品第3季量產 下半年相對樂觀

車用PCB廠商定穎投控（3715）昨（13）日召開法說會。定穎總經理劉國瑾表示，訂單能見度約一個半月，第2季會比第1季小幅增長；近期原物料價格上漲，對上半年營運帶來一定壓力，審慎保守看待上半年。

微星 AI營收力拚倍增

微星（2377）昨（13）日舉行法說會，董事長徐祥表示，受零組件缺貨與價格飆漲的影響，今年個人電腦（PC）相關產品出貨量將減少，將降低低階產品比重，往中高階產品發展，預估今年業績持平去年；全力衝刺高單價的AI伺服器，預期AI產品業績今年將成長50%到100%。

台灣大2026年業績衝2,000億

台灣大哥大（3045）昨（13）日舉行法說，今年持續強化Telco核心業務、加速Telco+布局、Telco+Tech服務的三大策略，推升營收成長5%至7%，挑戰2,000億元大關。

健和興2月每股稅前盈餘0.16元

端子廠健和興（3003）昨（13）日公布2月自結營業淨利為1,813萬元，月減60%，年減40.7%，稅前盈餘為2,460萬元，月減50.7%，年減34.1%。2月自結每股稅前盈餘為0.16元，今年前二月累計自結每股稅前盈餘0.48元。

大聯大第1季 EPS 挑戰2.5元

大聯大（3702）昨（13）日召開法說會，外界關注大聯大首季營收有望季成長。大聯大提到，目前AI供應鏈需求成長，生成式AI、邊緣運算及雲端服務迅速發展，推動相關AI及傳統伺服器、電源、車用、IoT等多個解決方案需求持續增加，為營業額成長打下良好基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。