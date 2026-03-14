聽新聞
0:00 / 0:00
凌華2月營收符合預期 法人看好今年獲利維持成長
凌華（6166）2月營收為9.7億元，月減6.7%、年增16.1%，符合市場法人預期；分析師並指出，展望2026年，凌華給予營收雙位數以上成長的看法，以區域別來看，北美是成長最大的區域，其次是亞太，歐洲則有開始復甦的跡象，中國則還在調整中。
而以應用別來看，醫療的部分有接獲大型專案，2026~2028年都是樂觀看待，能源和博弈則也有不少專案貢獻。
費用率方面，公司自2025年開始做費用的控管，費用率有明顯的下降，去年一至三季費用率為30.2%，遠低於2023年的33.8%，和2024年的37%，2026年公司認為費用成長低於營收成長，使得整體費用率有望再往下降。
記憶體的部分，備貨的部分只能用到去年12月，已有跟客戶調漲價格，不過會分攤漲價所增加的成本，因此，第1季毛利率將受到記憶體漲價的影響。
因此，整體來看，預估2026年營收為134億元，年增13.59%，稅後純益為8.6億元，年增65.1%，每股獲利（EPS）成長至3.9元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。