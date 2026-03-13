聯電、國巨 四檔閃亮

台股高檔震盪，投資買盤焦點轉向未來營運前景，其中，法人看好後市的聯電（2303）、國巨*（2327）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

聯電2月營收193.4億元，月減7.2%、年增6.3%，市場預期第1季表現符合各領域的季節性趨勢。各應用端來看，消費性電子領域貢獻預計增加；通訊與車用領域則因需求疲軟而下滑，整體預期下半年表現會優於上半年。

法人預估，聯電第1季晶圓出貨量維持上季水準，產能利用率約74~76%，美元計價的ASP也維持上季水準，毛利率和去年第4季相近，預估第1季每股純益（EPS）0.86元。

展望2026年，AI相關領域仍將是2026年半導體產業的主要成長驅動力，此外，隨著邊緣AI應用的持續商業化部署，用於通用型伺服器的晶片需求預計也將復甦，相比之下，記憶體供需失衡的負面影響可能會對部分消費性電子產品帶來壓力。

整體而言，半導體產業預計在今年將年增14~16%，晶圓代工市場預計年成長約20%，雖然記憶體價格可能影響部分需求，預估聯電成長將會高於所在市場的平均成長率，全年EPS約3.83元。

國巨*去年第4季營收359.6億元，季增加8.7%、年成長19.9%，成長主要來自AI相關應用動能持續強勁，以及於11月起開始併入芝浦電子營收；毛利率37.3%，季、年雙增，主要受惠於產品組合優化及成本改善；營業利益率24.3%，EPS為3.29元。