緯穎在美擴產 搶單添動能

緯穎（6669）昨（13）日代子公司Wiwynn Technology Corporation（WYMUS）公告，取得位於美國德州El Paso之土地，土地大小為33.3英畝（40,755.1 坪），交易金額3,330萬美元（約新台幣10.6億元）。

法人表示，緯穎今年無論是AI伺服器還是一般伺服器，都將持續迎來大成長，AI伺服器部分，由於AWS Trainium ASIC產品已進入轉換期，預估緯穎第1季營收將會微幅季減。但下半年，在AWS ASIC晶片Trainium 3的貢獻下，業績將會有更大的成長幅度。同時，緯穎有機會拿下Trainium 3交換機托盤以及 Meta對AMD MI450 Helios 專案的訂單，一旦成功緯穎就將如虎添翼，再添成長動能。

一般伺服器部分，受惠於AI伺服器的強力帶動，承擔部分運算任務，去年已顯著成長，法人預估，今年將維持成長態勢，一般伺服器出貨量有機會上看雙位數成長。