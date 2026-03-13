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聯強2026年營收拚新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

聯強（2347）昨（13）日舉行法說會，持續看好AI伺服器加值服務的剛性需求，今年相關業績有望較去年翻倍，半導體需求也持續升溫。針對中東戰事，聯強表示，業務端雖有些許影響，但仍可運作，將持續關注。

聯強表示，2月無論是單月或今年累計營收，皆創同期新高，以商用加值和半導體為主要成長動能，看好今年營收有望挑戰歷史新高。主要市場以台灣、印尼、澳洲及紐西蘭等地成長強勁。

聯強順應AI潮流，大量導入自動化系統，使用AI及大數據分析進行輔助，以數據進行決策，利用大數據預測市場需求和優化庫存，並為合作伙伴提供實時商業智能工具以增強供應鏈韌性，從傳統分銷商轉型為高度自動化的數據智能平台。

聯強表示，未來將會持續爭取AI紅利，利用AI加速平台強化新的AI PC、 AI智慧手機的銷售，並結合軟體解決方案商，讓邊緣AI在企業端能成功落地，強化AI商機。

澳洲 智慧手機 半導體

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