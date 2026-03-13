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定穎：2026年上半年審慎保守 泰國廠高階產品第3季量產 下半年相對樂觀

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
定穎。圖／公司提供
定穎。圖／公司提供

車用PCB廠商定穎投控（3715）昨（13）日召開法說會。定穎總經理劉國瑾表示，訂單能見度約一個半月，第2季會比第1季小幅增長；近期原物料價格上漲，對上半年營運帶來一定壓力，審慎保守看待上半年。

展望2026年，劉國瑾表示，短期內原物料價格上漲趨勢仍可能延續，預期對上半年營運帶來一定壓力，因此上半年營運展望維持審慎保守態度。隨泰國廠AI高階產品預計自第3季起陸續進入量產，目標今年第4季達到損益平衡，對下半年營運維持相對樂觀。

劉國瑾說，預估泰國廠滿載時，單月產值可達25億元，全年產值可達300億元，2026年泰國廠占整體營收比重約20%，預估明年占比拉升到50%～60%。

今年主要成長動能來自網路通訊、伺服器和儲存裝置，來自AI相關的產品如GPU將於第3季量產、ASIC與Switch將於第4季量產，AI占總體營收估計可達20%，推高營收及獲利成長。儲存式裝置成長來自DDR5需求增加；汽車板營收預估小幅增長，占營收比會下降；HDI比率將提高，產品結構持續優化。

定穎已公布財報，2025年合併營收為194.53億元，年增9.4%，創下歷史新高，稅後純益7.49億元，年減28.7%，每股稅後純益2.7元，低於前一年度3.78元。

定穎說明，2025年營收創歷史新高，主要得益於HDI市場強勁增長，HDI營收金額成長26%，占營收比由32%提升至37%，產品結構持續優化。

營收 DDR5

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