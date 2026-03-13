一周熱門零股／0050、台積電、群創 交投重心

台股本周焦點在於中東緊張情勢、經濟數據等多空因素，行情激烈震盪，但投資人積極藉零股逢低進場參與後市行情，其中元大台灣50（0050）等ETF，以及台積電、群創等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，美以與伊在中東爆發衝突，造成國際油價大幅上漲，國際能源總署（IEA）決議由32個成員國共同釋出4億桶戰略石油儲備，以因應美伊戰爭引發的全球能源供應衝擊，超過2022年俄烏戰爭後的1.82億桶釋放量，顯示各國政府試圖抑制中東衝突帶動的油價飆升，但後續變化仍將影響行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、群創、群益台灣精選高息、鴻海、富邦科技、國泰永續高股息、旺宏、元大高股息、南亞科，十檔標的交易量從8,310萬至714萬股，較上周降溫。

法人表示，中東緊張情勢難解，美國貿易代表署對包括馬來西亞、柬埔寨、泰國、南韓、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本、印度、瑞士、挪威、印尼、歐盟、中國大陸與新加坡等發起301與製造業相關調查，聚焦製造業過剩產能，各國對美國科技業徵收的數位服務稅與操縱匯率等問題，相關變化也是台股、零股市場未來多空焦點。