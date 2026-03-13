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美時2025年 EPS 18.14元
美時（1795）近日公告2025年財務與營運成果，全年營收連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen貢獻2025年營收9.94億元。EPS 18.14元，年減6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。
若以相同基準，排除Alvogen營收貢獻及集團內部交易沖銷，美時2025年營收為195.15億元，年增5%，主要受到亞洲市場帶動，其中東南亞年增91%。美國市場亦達成雙位數成長。調整後淨利51.11億元，年增1%，EPS為19.64元，年增2%。
董事會提議每股配發股利2.69元，其中包括現金股利2.56元及股票股利0.13元。
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