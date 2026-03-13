群聯、威剛 迎接利多

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤弘及潤德昨（13）日公告財報，以小金雞潤德表現最佳，賺近兩個股本，獲利創下歷史新高，潤弘表現也不俗，賺下一個股本，潤泰新主要因認列業外與轉投資事業導致獲利衰退。

2026-03-13 22:56