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群聯、威剛 迎接利多
AI需求帶動企業級固態硬碟（Enterprise SSD）顯著成長，研調機構TrendForce昨（13）日最新數據顯示，2026年隨著PCIe5.0成為主力產品，enterprise SSD位元出貨量明顯增加，enterprise SSD市場營收可望翻倍成長，相關業者群聯（8299）、威剛、宜鼎等營運繼續衝刺。
TrendForce最新enterprise SSD產業調查，2025年第4季由於AI inference應用普及提升對存儲系統要求，且適逢企業大規模升級general server，又有HDD供應短缺帶來轉單效應，全球前五大enterprise SSD品牌廠營收季增達51.7%，突破99億美元。
業界看好，2026年enterprise SSD市場營收可望翻倍成長的態勢下，群聯受益大。群聯先前表示，隨AI伺服器與雲端資料中心需求持續攀升，公司企業級SSD業務快速擴張，成功打入大型CSP，也切入一線伺服器OEM、AI基礎建設運營商與AI平台業者，估計本季來自企業級SSD的營收占比達三成。
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