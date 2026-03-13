京元電資本支出 創高

受惠AI晶片製程複雜化及高功率燒錄測試（Burn-in）需求倍增，半導體測試廠京元電（2449）預計2026年資本支出393.72億元，續創新高，配合營運需要擴充產能。法人看好來自先進製程與AI的營收占比更高之下，毛利率結構更好，預期京元電今年業績表現續強。

京元電為輝達AI晶片主力測試夥伴，AI晶片普遍需經過一次Burn-in、兩次FT的完整測試流程，場地與設備需求遠高於一般測試一次的產品，推升無塵室和機台快速擴張，京元電資本支出跟著走高。

京元電得益三因素，業績將走強至2027年，首先是AI GPU、AI ASIC、AI相關網通需求動能比預期更為強勁；其次是測試複雜程度更高，系統級測試（SLT）、burn-in測試所需時間更長，新測試步驟也更多；且來自先進製程與AI的營收占比更高。法人分析，下一代GPU平台測試架構與測試條件更為複雜、測試迴圈更長，測試時間增加70%至80%，帶動測試金額大幅提高，有助優化毛利結構。

ASIC為京元電另一成長動能。法人說明，隨資料中心及雲端服務商對客製化AI加速器需求爆發，ASIC測試比重攀升，下一代ASIC的熱設計功率（TDP）多數將超過1,000瓦，須導入燒機測試與更嚴格最終測試流程，測試時間與測試費用上升。