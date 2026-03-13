聽新聞
0:00 / 0:00
乙盛2025年 EPS 4.4元 配息2.2元
鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（13）日公布2025年財報，稅後純益7.41億元，年增30.9%，為三年來最佳，每股純益4.4元。去年毛利率21.3%，年增2.02個百分點，為歷年新高，主要受惠產品組合優化。
乙盛董事會同時通過去年度擬配息2.2元，配發率50%，通過董事長蔡嘉祥兼任總經理職務。乙盛今年2月營收9.59億元，月減10.3%、年減4.3%，累計今年前兩個月營收20.28億元，年減9.2%。
乙盛去年第4季稅後純益1.74億元，季減14.7%，年增4%，每股純益1.03元，該季取得AI伺服器訂單並投入量產，成為今年營運一大動能，乙盛日前表示，今年來自AI伺服器及低軌衛星等成長帶動，預估獲利表現優於去年，法人估計，乙盛相關業務合計營收占比已超過兩成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。