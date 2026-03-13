乙盛2025年 EPS 4.4元 配息2.2元

微星（2377）昨（13）日舉行法說會，董事長徐祥表示，受零組件缺貨與價格飆漲的影響，今年個人電腦（PC）相關產品出貨量將減少，將降低低階產品比重，往中高階產品發展，預估今年業績持平去年；全力衝刺高單價的AI伺服器，預期AI產品業績今年將成長50%到100%。

2026-03-13 23:14