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乙盛2025年 EPS 4.4元 配息2.2元

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（13）日公布2025年財報，稅後純益7.41億元，年增30.9%，為三年來最佳，每股純益4.4元。去年毛利率21.3%，年增2.02個百分點，為歷年新高，主要受惠產品組合優化。

乙盛董事會同時通過去年度擬配息2.2元，配發率50%，通過董事長蔡嘉祥兼任總經理職務。乙盛今年2月營收9.59億元，月減10.3%、年減4.3%，累計今年前兩個月營收20.28億元，年減9.2%。

乙盛去年第4季稅後純益1.74億元，季減14.7%，年增4%，每股純益1.03元，該季取得AI伺服器訂單並投入量產，成為今年營運一大動能，乙盛日前表示，今年來自AI伺服器及低軌衛星等成長帶動，預估獲利表現優於去年，法人估計，乙盛相關業務合計營收占比已超過兩成。

董事長 總經理 配息

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