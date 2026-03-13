三集瑞2025年 EPS 8.29元 發5元

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）昨（13）日公告2025全年營運成果，去年營收22.66億元、營業利益5.58億元，分別年增2.98%與2.51%，業外部分受到匯率波動影響，稅後淨利4.14億元，每股純益8.29元。董事會通過擬配發現金股利5元。

三集瑞董事長林伙利指出，今年營運重點將放在泰國新產能建置，雖時程略有遞延，目前已動工建置，目標今年第3季底至第4季初進入量產；在AI、車用與伺服器需求帶動下，同步推進新產品開發與海外擴產，樂觀看待後續營運動能。

公司表示，隨AI世代加速推進，三集瑞在AI伺服器電感產品開發持續有新進展，包括Intel、超微（AMD）新世代伺服器所需TLVR電感已完成設計並送樣，2相、4相一體成型TLVR電感進入小批量試樣階段，後續還將配合IC方案商開發模組式TLVR電感。符合美系客戶輝達（NVIDIA）新世代平台Vera Rubin與AMD MI350所需的高效能AI電感已送樣測試。