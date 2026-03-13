大聯大第1季 EPS 挑戰2.5元

大聯大（3702）昨（13）日召開法說會，外界關注大聯大首季營收有望季成長。大聯大提到，目前AI供應鏈需求成長，生成式AI、邊緣運算及雲端服務迅速發展，推動相關AI及傳統伺服器、電源、車用、IoT等多個解決方案需求持續增加，為營業額成長打下良好基礎。

大聯大預期今年首季AI需求暢旺，單季每股純益上看2.5元，較去年第4季1.7元提升。大聯大財務長暨發言人袁興文說，AI供應鏈景氣最好，帶動去年服務、資訊與物流倉儲毛利率表現。

大聯大副總林春杰也說， 中國大陸客戶群營收占比雖仍過半，但地緣政治商機發酵，客戶東南亞相關布局持續成長，全球半導體需求可望持續雙位數成長，研究機構看全球產值破兆美元目標可望提前達標，主要是AI供應鏈與記憶體缺貨漲價。

大聯大指出，本季營收以新台幣31.5元兌1美元匯率假設，預估營業收入以新台幣計價為2,550億元至2,750億元，預估毛利率介於4.15%至4.35%，預估營業利潤率2.36%至2.52%，預估稅後淨利為36.16億元至42.01億元，預估每股純益為2.15元至2.5元。法人看好，以財測中間值來看本季有望季增。

大聯大日前公布財報，2025年全年營收為9,991.11億元，年增13.5%；營業淨利199.71億元，年增35.9%；稅後淨利101.05億元，年增39.5%，每股純益5.77元。去年第4季營收2,553.56億元，季增4.5%、年增10.3%，單季稅後淨利28.43億元，季減10.5%，年增75.2%，單季每股純益1.7元。

大聯大說，2025年半導體零組件智慧倉儲事業共創智能營運表現亮眼。商品交運總額（GMV）年增29.4%，帶動服務費收入大幅成長，滲透率提升至3.9%，顯現智慧倉儲物流服務強勁動能。