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台灣大2026年業績衝2,000億

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（13）日舉行法說，今年持續強化Telco核心業務、加速Telco+布局、Telco+Tech服務的三大策略，推升營收成長5%至7%，挑戰2,000億元大關。

台灣大去年每股純益4.77元，董事會通過每股配發4.8元現金股利，為2019年以來新高，盈餘分配率為100.63%，將發出145.2億元現金股利，以昨日收盤價106.5元，現金殖利率為4.5%。

台灣大總經理林之晨主持法說會，林之晨表示，電信核心以獨門搭售方案、跨售行銷及卓越網路品質驅動成長，同時嚴守成本控管；Telco+布局將以AI賦能與策略合作，掌握更多企業客戶；擴展Telco+Tech服務將發揮集團綜效與龐大用戶基礎，推動新科技服務。

台灣大預估，2026年營收可望成長5%至7%，電信業務成長5%至7%；營業利益率年增1%至2%，電信營業利益則成長4%至6%；資本支出82.4億元，其中電信為61.3億元，有線電視10.3億元，momo與其他則為10.8億元。

法人推估，台灣大2026年營收可望達2,087億元至2,126.7億元，營業利益可望來到216.6億元至218.8億元。

台灣大2025年營收1,987.6億元，與2024年持平，合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）達431.7億元，創下歷史新高，營業利益214.5億元，年增6%，創14年新高，稅後純益144.4億元，年增4%，每股純益4.77元，為七年新高。

台灣大指出，2025年來自核心電信、企業服務及新科技事業營收穩健成長，分別年增2%、26%及12%；智慧手機月租用戶5G滲透率來到44%，4G用戶續約升轉5G月租費上升達53%，驅動5G營收年增10%，占行動服務營收68%。

台灣大指出，家用寬頻上網服務部分，「好速成双」獨門方案加上「影音多享組」，寬頻上網（台媒加獨家合作夥伴）市占率近兩成，300Mbps以上訂戶年增27%。

現金股利 營收 台灣大哥大

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