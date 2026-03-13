微星 AI營收力拚倍增

微星（2377）昨（13）日舉行法說會，董事長徐祥表示，受零組件缺貨與價格飆漲的影響，今年個人電腦（PC）相關產品出貨量將減少，將降低低階產品比重，往中高階產品發展，預估今年業績持平去年；全力衝刺高單價的AI伺服器，預期AI產品業績今年將成長50%到100%。

徐祥說，今年受到記憶體等上游零組件供貨減少的影響，導致微星PC相關產品出貨量降低，將提升平均出貨單價（ASP），優化產品組合與毛利率等，整體業績持平。

他舉例說，今年整體PC出貨量將衰退10%，加上遊戲用顯示卡供給少很多，記憶體價格上漲一倍以上，微星跟著調整終端售價，至少漲15%到30%，以提升中高階產品出貨讓營收成長，選擇高毛利產品以維持獲利與毛利率。

徐祥說，微星進入AI伺服器領域較晚，2024年才得到輝達（NVIDIA）認證，2025年陸續出貨，以輝達MGX平台為主，去年整體成長50%到100%，預估今年也是一樣，未來朝向中高階的HGX平台發展。

微星2025年產品營收占比，零組件部門（板卡等）占50%。系統部門（桌機筆電顯示器等）占42%。其他（伺服器等）占8%。至於營收地區來源，美洲地區占25%、歐洲與中東區38%、亞太區37%。

在資本支出與產能方面，徐祥說，去年全年資本支出約30億元，主要以20億元在美國設廠，其他是中國大陸昆山廠與寶安廠設備自動化投資。今年資本支出，主要以台灣桃園龜山新廠為主，建築加上機器設備約70多億元，預計2027年底完工。規劃生產AI伺服器、資料中心設備、充電樁、工業電腦、顯示卡、及筆記型電腦、主機板等產品。

針對中東戰事影響油價走高，微星總經理黃金請說，中東市場占營收比重很小，影響也小。產品運輸多走海運，影響較大的是空運，但因現在是淡季尚未看到明顯影響，但未來會有影響，油價上漲也導致塑膠等價格上漲，目前密切觀察。