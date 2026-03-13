聽新聞
0:00 / 0:00
海悅2025年 EPS 6.85元 發5.5元股利
海悅（2348）昨（13）日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以昨日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。
海悅去年底受惠預售建案順銷與依代銷合約完成請款帶動，加上「南悅豐映」建案順利交屋完畢，第4季稅後純益4.9億元，年增171％，單季EPS 3.24元，創近四個季度新高。
海悅表示，自2024年台灣央行推出房市信用管制措施，2025年自住購屋者房貸資源仍趨嚴謹，使2025台灣預售市場新建案開案數量明顯低於往年。不過海悅去年受益「擎天森林」與「南悅豐映」建案認列完工法收入，營運於代銷收入向上積累營建收益，推升2025年營收73.5億元，惟全年受關稅戰及房市政策影響，稅後純益10.86億元，年減逾五成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。