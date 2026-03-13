快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

中傑第2季訂單接近滿載

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（13）日召開法說，董事長劉安哲表示，隨著積極耕耘的新品牌客戶陸續轉化為實質訂單，既有客戶也穩健成長，加上將新增一家國際知名運動品牌客戶，目前第2季訂單已經接近滿載，2026年營運可望回歸成長。

展望未來，劉安哲宣示，10年內（2034年）達成年出貨量超過8,000萬雙、實現規模倍增與獲利穩健成長。同時，公司將以股東權益報酬率（ROE）為營運核心目標，兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達20%以上，優於同業平均水準。

中傑去年合併營收216.7億元、年減19.7%，稅後純益5.37億元，每股稅後純益（EPS）3.5元，主要受美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守；但第4季毛利率為11.7%，較上季增加1.9個百分點，每股稅後純益0.58元。

中傑董事會已決議超額配發每股5元現金股利，以昨天收盤價82.5元計算，現金殖利率達6.1%。

劉安哲強調，董事會決議配發每股5元的超額現金股利，是對股東長期支持的實質回饋，更充分展現中傑健康財務體質的實力。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍然穩步前進，今年資本支出預估大約落在2,000萬至2,800萬美元之間。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。

今年的推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於2025年10月底開工，持續依計畫進行中，預計今年底或2027年初開出產能。

越南北件廠已於去年第3季投產，去年年產能約11.2萬雙針織鞋面；今年開始生產成型鞋，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙，且去年12月已有成型鞋小量出貨，時程提前推進，員工效率亦持續精進。

印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年年產量預估可達190萬雙，滿載產能為210萬雙。

中傑為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

現金股利 對等關稅

延伸閱讀

威宏財報／去年 EPS 4.18元、擬配發3元股息 董事會決議將募資8億元

中傑迎國際品牌新客戶 第2季產能近滿載

電子股震盪 傳產、消費族群迎轉機

三集瑞法說會／擬配息5元 林伙利：泰國廠拚第3季底至第4季初量產

相關新聞

新產2025年獲利創高 配息7.27元

新光產物保險與台灣產物保險陸續公布2025年營運成果，其中，新產去年稅後純益達38.7億元，每股稅後純益（EPS）12.28元，董事會並通過配發現金股利7.27元，雙創歷史新高；台產則在法人說明會中表示，2025年稅後純益12.42億元，年增6.9％，EPS為3.91元亦創歷史新高，營運維持穩定成長，至於股利政策則待董事會決定後公告。

巨大2025年EPS 1.84元 配1.8元現金

自行車廠巨大昨（13）日公布2025年合併營收602.5億元，年減15.5%；全年毛利率19.8%，較2024年19.0%微幅上升；稅後純益7.23億元，年減42.6%，每股稅後純益（EPS）1.84元。

美時2025年 EPS 18.14元

美時（1795）近日公告2025年財務與營運成果，全年營收連續七年雙位數成長。2025年營收205.09億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen貢獻2025年營收9.94億元。EPS 18.14元，年減6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響。

森崴2025年每股虧57.77元 將辦私募

森崴能源昨（13）日召開重大訊息說明會，公布2025年自結財報。因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期計畫」產生追加款，調解尚未裁定，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，去年自結稅後虧損158.65億元，依股本27.46億元估計，每股淨損57.77元，目前淨值15.4億元。

潤泰全2025年 EPS 9.29元 業外獲利補

潤泰全（2915）昨（13）日公布2025年財報，去年全年營收達24.2億元，年減16.2%，稅後純益96.9億元，年減28.5%，每股純益（EPS）達9.29元。同時董事會擬配發現金股利1.9元，配發率達20.4%，若以昨日收盤價51.7元，現金殖利率約達3.6%。

海悅2025年 EPS 6.85元 發5.5元股利

海悅（2348）昨（13）日發布財報，2025年稅後純益10.86億元，年減51.22％，每股稅後純益（EPS）6.85元，董事會決議，擬配發每股現金股利5元及股票股利0.5元，配發率約八成，以昨日收盤價71.9元計算，現金殖利率6.95％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。