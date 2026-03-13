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瓦城2025年每股賺6.76元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

瓦城（2729）昨（13）日公布2025年度財報，全年合併營收達61.04億元，創歷史新高，在整體餐飲市場消費趨於保守的環境下仍維持穩健表現。稅後純益2.89億元，年減18%，每股純益6.76元。董事會同時決議每股配發現金股利5.8元及股票股利1元，配發率達85.80%，現金殖利率以昨日收盤價計，達3.47%。

瓦城表示，2025年獲利表現主要受到營運成本上升，以及集團持續投入全球研發中心建置與美國市場布局等策略性投資影響。相關前瞻性投資將有助於提升供應鏈效率、產品標準化能力與海外展店速度，為未來營收與獲利成長奠定長期基礎。

海外布局亦邁出重要里程碑，全新品牌「Very Thai by 瓦城」美國首店已於昨日啟動試營運，進駐洛杉磯指標性商場Westfield Century City。集團表示，美國市場將是未來最重要的成長動能之一。透過複製台灣市場成功經驗，並結合當地消費需求調整產品與營運模式，預計第2季將再於洛杉磯重要商圈開出雙品牌門市。待營運模式成熟後，集團將逐步拓展至全美主要城市。

去年瓦城持續鎖定全台重要百貨商場與核心商圈，並積極布局潛力發展區域，依各地消費需求導入最適合的品牌組合。在多品牌策略推動下，2025年瓦城、時時香、1010湘、LA VERY THAI、大心、BOBO及YABI等七個品牌持續展店，全年共開出十家新店，達成雙位數展店目標。隨著新門市效益逐步發酵，加上精準行銷與品牌經營策略帶動來客數成長，推動全年營收再創歷史新高。

瓦城近年持續深化數位會員經營策略，透過大數據分析與精準推播，提升顧客經營效率並強化品牌黏著度。截至2025年底，集團會員總數已突破150萬人，會員展現穩定且高度黏著的消費結構，透過會員數據與數位平台整合，集團正逐步建立以數據驅動的餐飲營運模式，持續優化顧客體驗並提升整體營運效率。

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