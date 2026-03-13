快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

大聯大去年每股純益5.77元 首季每股獲利估可達2.5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
大聯大董事長黃偉祥。圖／本報資料照片
大聯大董事長黃偉祥。圖／本報資料照片

大聯大今（13）日舉行法說會公布去年第4季及全年財報。去年稅後益28.43億元，年增75.2%，每股純益1.7元。去年全年稅後純益101.05億元，年增39.5%，每股純益5.77元，表現亮眼。

大聯大2025年第4季營收為2553億5600萬元，季增4.5%、年增10.3%；營業淨利為54億3000萬元，年增40.4%；稅後淨利為28億4300萬元，年增75.2%，每股純益1.7元。

2025年全年營收為9991億1100萬元，較2024年成長13.5%；營業淨利199億7100萬元，年增35.9%；稅後淨利為101億500萬元，年增39.5%，每股純益5.77元。

大聯大2025年第4季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（ROWC）分別為13.7%及11.5%。

大聯大表示，去年第4季與前一季每股獲利相近，全年獲利逾半個股本，主要受惠於生成式AI快速發展，帶動人工智慧（AI）基礎建設及終端應用需求提升，進而推升AI與傳統伺服器、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能，整體出貨維持暢旺；加上服務事業（如倉儲、資通）持續成長，帶動單季及全年獲利皆呈現雙位數年成長。

另外，半導體零組件智慧倉儲事業-共創智能(股)公司（LaaS）2025年營運表現亮眼。在商品交運總額（GMV）年增29.4%達美金328億3600萬元帶動服務費收入大幅成長之下，滲透率提升至3.9%，整體顯現LaaS的強勁增長動能與巨大潛力。

大聯大也提出今年首季財測，預估以新台幣31.5元兌1美元的匯率基礎，單季營收介於2550億元至2750億元，預估毛利率介於4.15%至4.35%，預估營業利潤率2.36%至2.52%，單季稅後純益約36.16億元，每股純益2.15元至2.5元，優於去年第4季的1.7元。

每股純益 電子零組件 人工智慧

延伸閱讀

佳能2025年每股盈餘2.44元　續拚營運成長

巨大財報／2025年每股稅後盈餘1.84元

富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

相關新聞

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

半導體測試設備廠鴻勁（7769）2025年大賺超過7個股本，每股純益達75.71元，並大方配發65元現金股利。儘管財報驚人，13日卻慘遭外資大舉賣超661張、投信也調節206張，使得股價重摔近9%，成為13日38千金中的墊底千金股。

微星法說會／今年AI伺服器將成長50%到100% 衝刺中高階PC降低衝擊

微星（2377）13日舉行法說會，董事長徐祥表示，受到零組件缺貨與價格飆漲的影響，今年個人電腦（PC）相關產品出貨量將會減少，該公司會減少低階產品比重，往中高階發展，來提升營收與獲利，預估今年業績將持平去年，並全力衝刺高單價的AI伺服器，預期AI產品今年將成長50%到100%。

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台股13日盤中雖仍受大盤震盪干擾，但資金明顯回流PCB與載板族群，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在12日法說會釋出擴產與成長展望後，今盤中攻上188.5元漲停；ABF載板三雄之一景碩（3189）也同樣觸及317.5元漲停價，帶動族群買氣快速升溫，華通（2313）同步走強，PCB股再度成為盤面多頭重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。