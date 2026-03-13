大聯大今（13）日舉行法說會公布去年第4季及全年財報。去年稅後益28.43億元，年增75.2%，每股純益1.7元。去年全年稅後純益101.05億元，年增39.5%，每股純益5.77元，表現亮眼。

大聯大2025年第4季營收為2553億5600萬元，季增4.5%、年增10.3%；營業淨利為54億3000萬元，年增40.4%；稅後淨利為28億4300萬元，年增75.2%，每股純益1.7元。

2025年全年營收為9991億1100萬元，較2024年成長13.5%；營業淨利199億7100萬元，年增35.9%；稅後淨利為101億500萬元，年增39.5%，每股純益5.77元。

大聯大2025年第4季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（ROWC）分別為13.7%及11.5%。

大聯大表示，去年第4季與前一季每股獲利相近，全年獲利逾半個股本，主要受惠於生成式AI快速發展，帶動人工智慧（AI）基礎建設及終端應用需求提升，進而推升AI與傳統伺服器、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能，整體出貨維持暢旺；加上服務事業（如倉儲、資通）持續成長，帶動單季及全年獲利皆呈現雙位數年成長。

另外，半導體零組件智慧倉儲事業-共創智能(股)公司（LaaS）2025年營運表現亮眼。在商品交運總額（GMV）年增29.4%達美金328億3600萬元帶動服務費收入大幅成長之下，滲透率提升至3.9%，整體顯現LaaS的強勁增長動能與巨大潛力。

大聯大也提出今年首季財測，預估以新台幣31.5元兌1美元的匯率基礎，單季營收介於2550億元至2750億元，預估毛利率介於4.15%至4.35%，預估營業利潤率2.36%至2.52%，單季稅後純益約36.16億元，每股純益2.15元至2.5元，優於去年第4季的1.7元。