微星法說會／今年AI伺服器將成長50%到100% 衝刺中高階PC降低衝擊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
微星董事長徐祥。記者蕭君暉／攝影
微星（2377）13日舉行法說會，董事長徐祥表示，受到零組件缺貨與價格飆漲的影響，今年個人電腦（PC）相關產品出貨量將會減少，該公司會減少低階產品比重，往中高階發展，來提升營收與獲利，預估今年業績將持平去年，並全力衝刺高單價的AI伺服器，預期AI產品今年將成長50%到100%。

徐祥說，今年受到記憶體等上游零組件供貨減少的影響，將導致微星PC相關產品出貨量降低，但是透過提升平均出貨單價（ASP），優化產品組合與毛利率等，整體業績還會持平。

他舉例說，今年整體PC出貨量將衰退10%，加上遊戲用的顯示卡供給也少了很多，記憶體價格又上漲了一倍以上，微星跟著調整終端售價，至少漲15%到30%，因此，雖然出貨數量衰退10%，但提升中高階產品出貨，不做低階產品，讓營收慢慢成長，同時，選擇高毛利的產品，來維持獲利與毛利率。

至於AI伺服器方面，徐祥說，「AI伺服器我們比較晚進來，2024年才得到輝達（NVIDIA）認證，2025年陸續出貨，目前出貨順利，出貨以輝達MGX平台為主，去年整體成長有50%到100%，預估今年也是一樣，未來將朝向中高階的HGX平台發展，未來成長可期」。

微星2025年產品營收占比，零組件部門（例如板卡等）占50%。系統部門（例如桌機筆電顯示器等）占42%。其他（例如伺服器等）占8%。至於營收地區來源，美洲地區占25%、歐洲與中東區38%、亞太區37%。

資本支出與產能方面，徐祥說，去年資本支出主要花了20億元在美國設廠，去年全年資本支出約30億元，還包括中國大陸昆山廠與寶安廠在設備自動化的投資，以減少人力的使用。至於今年資本支出，主要花在台灣新廠，建築成本要50多億元，加上機器設備要20億元，這將在今年與明年陸續發生。

微星台灣桃園龜山新廠占地3,424坪，預計2027年底完工。規劃將生產AI伺服器、資料中心設備、充電樁、工業電腦、顯示卡、及筆記型電腦、主機板等產品。凡是客戶認為在中國大陸生產有疑慮的產品，就會在台灣生產。

針對中東與高油價的影響？微星總經理黃金請說，中東市場占微星營收比重很小，可以忽略，因此影響小。至於產品運輸多走海運，影響較大的是空運，目前為止還沒看到影響，當然目前是淡季，影響還不太大，未來會有影響，至於油價導致塑膠等價格上漲，目前正密切觀察中。

資本支出 法說會 筆記型電腦

