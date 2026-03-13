亞翔2025年獲利創新高每股純益30.51元 配息23元

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

2026-03-13 14:24