亞翔2025年獲利創新高每股純益30.51元 配息23元
工業機電系統整合工程廠亞翔2025年營收和獲利同創歷史新高，營收新台幣774.84億元，歸屬母公司淨利71.44億元，每股純益30.51元，董事會決議每股配發23元現金股利。
受惠晶圓代工、記憶體及先進封裝等半導體客戶積極擴產，亞翔2025年營收達到774.84億元，年增約19%，歸屬母公司淨利71.44億元，年增64.8%，每股純益30.51元。
亞翔董事會今天決議每股配發23元現金股利，同創歷史新高，配發率約75.38%，以今天收盤價524元計，現金殖利率約4.39%。
亞翔2026年前2月營收120.06億元，較去年同期增加84.76%，亞翔先前表示，受惠人工智慧（AI）驅動半導體客戶需求，今年台灣市場展望樂觀，新加坡也是亞翔業務重點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。