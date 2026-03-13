快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

亞翔2025年獲利創新高每股純益30.51元 配息23元

中央社／ 新竹13日電

工業機電系統整合工程廠亞翔2025年營收和獲利同創歷史新高，營收新台幣774.84億元，歸屬母公司淨利71.44億元，每股純益30.51元，董事會決議每股配發23元現金股利。

受惠晶圓代工、記憶體及先進封裝等半導體客戶積極擴產，亞翔2025年營收達到774.84億元，年增約19%，歸屬母公司淨利71.44億元，年增64.8%，每股純益30.51元。

亞翔董事會今天決議每股配發23元現金股利，同創歷史新高，配發率約75.38%，以今天收盤價524元計，現金殖利率約4.39%。

亞翔2026年前2月營收120.06億元，較去年同期增加84.76%，亞翔先前表示，受惠人工智慧（AI）驅動半導體客戶需求，今年台灣市場展望樂觀，新加坡也是亞翔業務重點。

晶圓代工 每股純益 營收

延伸閱讀

潤泰三大事業2025年本業獲利強強滾！潤德賺近2個股本 潤弘賺1個股本

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

炎洲財報／2025年EPS 0.26元 取消中科虎尾建廠、評估新投資方案

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

相關新聞

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

半導體測試設備廠鴻勁（7769）2025年大賺超過7個股本，每股純益達75.71元，並大方配發65元現金股利。儘管財報驚人，13日卻慘遭外資大舉賣超661張、投信也調節206張，使得股價重摔近9%，成為13日38千金中的墊底千金股。

微星法說會／今年AI伺服器將成長50%到100% 衝刺中高階PC降低衝擊

微星（2377）13日舉行法說會，董事長徐祥表示，受到零組件缺貨與價格飆漲的影響，今年個人電腦（PC）相關產品出貨量將會減少，該公司會減少低階產品比重，往中高階發展，來提升營收與獲利，預估今年業績將持平去年，並全力衝刺高單價的AI伺服器，預期AI產品今年將成長50%到100%。

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台股13日盤中雖仍受大盤震盪干擾，但資金明顯回流PCB與載板族群，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在12日法說會釋出擴產與成長展望後，今盤中攻上188.5元漲停；ABF載板三雄之一景碩（3189）也同樣觸及317.5元漲停價，帶動族群買氣快速升溫，華通（2313）同步走強，PCB股再度成為盤面多頭重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。