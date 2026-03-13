佳能2025年每股盈餘2.44元　續拚營運成長

光學元件廠佳能企業今天公布2025年度財報，受惠在光學技術與人工智慧（AI）影像辨識的技術優勢、研發動能與穩定度，帶動客戶長期合作，去年第4季每股盈餘達新台幣0.92元、年增1.36倍，2025全年每股盈餘2.44元、年增28%。

佳能2025年度合併營收約99.08億元、年增60%；營業利益約8.8億元、年增1.43倍；歸屬母公司淨利7.88億元、年增44%。

佳能發布新聞稿表示，經營團隊將以2025年第4季的獲利，作為2026年營運目標，全面啟動公司的成長賽道，朝向另一個營運成長年。

針對未來營業展望，佳能指出，持續拓展光學影像產品與模組、機器手臂感測模組、無人機光學模組，也努力耕耘人形機器人的機器視覺、感測模組，人形機器人產業供應鏈的發展將成為未來成長的重點業務。

市場策略方面，佳能說，持續拓展日、歐、美的國際客戶，並積極深化與日本及中國現有客戶的合作。此外，佳能持續努力經營綠色供應鏈，並提升自動化生產效率，強化永續競爭力。