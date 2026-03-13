快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

佳能2025年每股盈餘2.44元　續拚營運成長

中央社／ 台北13日電

光學元件廠佳能企業今天公布2025年度財報，受惠在光學技術與人工智慧（AI）影像辨識的技術優勢、研發動能與穩定度，帶動客戶長期合作，去年第4季每股盈餘達新台幣0.92元、年增1.36倍，2025全年每股盈餘2.44元、年增28%。

佳能2025年度合併營收約99.08億元、年增60%；營業利益約8.8億元、年增1.43倍；歸屬母公司淨利7.88億元、年增44%。

佳能發布新聞稿表示，經營團隊將以2025年第4季的獲利，作為2026年營運目標，全面啟動公司的成長賽道，朝向另一個營運成長年。

針對未來營業展望，佳能指出，持續拓展光學影像產品與模組、機器手臂感測模組、無人機光學模組，也努力耕耘人形機器人的機器視覺、感測模組，人形機器人產業供應鏈的發展將成為未來成長的重點業務。

市場策略方面，佳能說，持續拓展日、歐、美的國際客戶，並積極深化與日本及中國現有客戶的合作。此外，佳能持續努力經營綠色供應鏈，並提升自動化生產效率，強化永續競爭力。

佳能 客戶 人形機器人

延伸閱讀

炎洲流通財報／收購效益發酵2025年EPS 4.30元 啟動庫藏股計畫

三集瑞財報／2025每股賺8.29元 擬配發現金股利5元

AI基礎帶來高速成長需求 臻鼎未來兩年資本支出上修至逾千億元

相關新聞

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

半導體測試設備廠鴻勁（7769）2025年大賺超過7個股本，每股純益達75.71元，並大方配發65元現金股利。儘管財報驚人，13日卻慘遭外資大舉賣超661張、投信也調節206張，使得股價重摔近9%，成為13日38千金中的墊底千金股。

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台股13日盤中雖仍受大盤震盪干擾，但資金明顯回流PCB與載板族群，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在12日法說會釋出擴產與成長展望後，今盤中攻上188.5元漲停；ABF載板三雄之一景碩（3189）也同樣觸及317.5元漲停價，帶動族群買氣快速升溫，華通（2313）同步走強，PCB股再度成為盤面多頭重心。

群創今年來漲幅近倍　法說會利多不漲下殺跌停

面板廠群創光電轉型題材發酵，今年以來至3月12日盤中高點33.3元，漲幅達逾95%，昨天單日交易量爆出約169萬張天量。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。