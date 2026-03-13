鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

半導體測試設備廠鴻勁（7769）2025年大賺超過7個股本，每股純益達75.71元，並大方配發65元現金股利。儘管財報驚人，13日卻慘遭外資大舉賣超661張、投信也調節206張，使得股價重摔近9%，成為13日38千金中的墊底千金股。

鴻勁董事會最新揭曉2025年亮眼成績單，受惠於人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）需求大噴發，全年營收達302.7億元，年增116.34%；稅後淨利123.61億元，年增1.3倍，EPS高達75.71元。董事會決議每股配發55元現金股利，加計資本公積發放的10元，合計每股配息65元，配發率衝上85.85%。

進入2026年，鴻勁營運動能依然強勁，累計前兩月營收達64.36億元，年增65.37%，顯示AI晶片測試設備的訂單滿手，成長趨勢尚未見頂。

然而，鴻勁13日股價表現與基本面脫鉤。在台股面臨中東戰火與美國301調查的雙重夾擊下，鴻勁遭外資大舉賣超661張、投信賣超206張。盤中一度重挫至跌停板3,895元，即便尾盤有買單急拉55元，終場仍下跌8.67%，收在3,950元，一次跌破5日、10日及月線。

市場分析，股價重摔主因在於2025年第4季毛利率意外滑落至52.31%，創下近7季新低。公司對此解釋，這並非競爭力下滑，而是受到員工認股計畫的一次性薪酬費用影響，加上毛利較低的中國大陸業務占比提升，才稀釋了短期獲利表現。

面對股價劇烈波動，美系外資反而出具報告力挺。外資分析，AI GPU與ASIC運算力提升帶動功耗與散熱需求，使系統級測試（SLT）重要性大增，鴻勁在此領域具技術領先地位，是AI浪潮下的核心受惠者。

其中一家美系外資不僅重申「買進」評等，更將目標價由5,000元調升至5,700元，並同步調高明年獲利預估14%。外資強調，隨著先進封裝應用擴展，鴻勁長期成長展望依然正向。