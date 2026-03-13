快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大2025年營收1,987.6億元，與2024年持平。台灣大／提供
台灣大2025年營收1,987.6億元，與2024年持平。台灣大／提供

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

法人關注，盈餘分配案超過百分百的來源，台灣大表示，除盈餘分配外，其他為資本公積配發。

台灣大2025年營收1,987.6億元，與2024年持平，營業利益214.5億元，年增6%，稅後純益144.4億元，年增4%，每股純益4.77元。

台灣大董事會通過每股配發4.8元現金股利，盈餘分配率為100.63%，台灣大今日上漲106.5元，現金殖利率為4.5%。

台灣大預估，2026年營收可望成長5%至7%，其中電信業務也成長5%至7%；營業利益率年增1%至2%，電信營業利益則成長4%至6%，資本支出則為82.4億元，其中電信為61.3億元，有線電視10.3億元，momo與其他則為10.8億元。

展望2026年營運策略，林之晨表示，將持續落實強化強化Telco核心業務、加速Telco+布局、Telco+Tech服務的三大策略，電信核心以獨門搭售方案、跨售行銷及卓越網路品質驅動成長，同時嚴守成本控管；Telco+布局將以AI賦能與策略合作，掌握更多企業客戶商機；擴展Telco+Tech服務將發揮集團綜效與龐大用戶基礎，推動新科技服務發。

台灣大 有線電視 現金股利

延伸閱讀

炎洲財報／2025年EPS 0.26元 取消中科虎尾建廠、評估新投資方案

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

智邦2025年 EPS 47.13元

中環減資＋股息 每股發1.2元

相關新聞

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

半導體測試設備廠鴻勁（7769）2025年大賺超過7個股本，每股純益達75.71元，並大方配發65元現金股利。儘管財報驚人，13日卻慘遭外資大舉賣超661張、投信也調節206張，使得股價重摔近9%，成為13日38千金中的墊底千金股。

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台股13日盤中雖仍受大盤震盪干擾，但資金明顯回流PCB與載板族群，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在12日法說會釋出擴產與成長展望後，今盤中攻上188.5元漲停；ABF載板三雄之一景碩（3189）也同樣觸及317.5元漲停價，帶動族群買氣快速升溫，華通（2313）同步走強，PCB股再度成為盤面多頭重心。

群創今年來漲幅近倍　法說會利多不漲下殺跌停

面板廠群創光電轉型題材發酵，今年以來至3月12日盤中高點33.3元，漲幅達逾95%，昨天單日交易量爆出約169萬張天量。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。