台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

法人關注，盈餘分配案超過百分百的來源，台灣大表示，除盈餘分配外，其他為資本公積配發。

台灣大2025年營收1,987.6億元，與2024年持平，營業利益214.5億元，年增6%，稅後純益144.4億元，年增4%，每股純益4.77元。

台灣大董事會通過每股配發4.8元現金股利，盈餘分配率為100.63%，台灣大今日上漲106.5元，現金殖利率為4.5%。

台灣大預估，2026年營收可望成長5%至7%，其中電信業務也成長5%至7%；營業利益率年增1%至2%，電信營業利益則成長4%至6%，資本支出則為82.4億元，其中電信為61.3億元，有線電視10.3億元，momo與其他則為10.8億元。

展望2026年營運策略，林之晨表示，將持續落實強化強化Telco核心業務、加速Telco+布局、Telco+Tech服務的三大策略，電信核心以獨門搭售方案、跨售行銷及卓越網路品質驅動成長，同時嚴守成本控管；Telco+布局將以AI賦能與策略合作，掌握更多企業客戶商機；擴展Telco+Tech服務將發揮集團綜效與龐大用戶基礎，推動新科技服務發。