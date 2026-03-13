快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

三集瑞財報／2025每股賺8.29元 擬配發現金股利5元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件電感大廠三集瑞（6862）13日公告2025全年營運成果，受惠AI、車用及伺服器相關產品需求挹注，占營收比重穩定成長至34.39%，合併營收為22.66億元、營業利益5.58億元，分別年增2.98%與2.51%，毛利率維持在4成上下，業外部分仍受到匯率劇烈波動影響，稅後淨利4.14億元，每股純益8.29元。

在AI世代推進帶動下，三集瑞AI伺服器電感產品開發亦持續有新的突破，其中Intel / AMD 新世代伺服器TLVR電感完成設計與送樣，而2相/4相一體成型TLVR電感開發並進入小批量試樣，同時亦將啟動配合IC方案商開發模塊式TLVR電感。

三集瑞指出，AI高效能電感方面，符合美系大客戶Nvidia新世代平台（Vera Rubin）與AMD MI350所需之供電電感已開發完成並進入送樣測試階段，新一代供電電感採Dual（雙繞組或耦合電感）設計，在單一磁芯上整合兩組線圈並可配置不同匝數比，使元件具備多元應用彈性。

三集瑞進一步說，透過該架構，可在多相電源系統中實現穩態高感量與瞬態低感量兼具的特性，不僅有助於降低系統體積，也能提升整體電源轉換效率；同時抗噪型電感亦陸續完成階段實驗，以解決新世代密集功率電感所衍生的LC共振效應。

隨著AI運算需求持續攀升，三集瑞業務動能穩步擴大，各型模壓電感接單量持續成長，其中AI伺服器、高壓電源及傳統伺服器等三大高毛利產品營收占比今年目標上看四成，成為推動整體營運的重要支柱。公司指出，伺服器用大功率電感機種已完成客戶驗證，並於第2季正式進入量產出貨階段，預期將進一步挹注營收表現。

在產品組合方面，受惠於多款高度客製化產品陸續推出並取得市場良好反應，自2025年至今銷售動能顯著提升，帶動產品平均銷售單價（ASP）逐步上揚，預計2026年仍將延續上升趨勢。AI相關應用方面，Nvidia最新AI Mini PC GB10等產品已獲多家客戶完成驗證並進入量產階段；同時，三集瑞亦針對新世代AI運算平台需求，投入28kW高壓直流（HVDC）水冷電源供應器磁性元件的開發設計，以因應未來高功率密度電源架構發展。

此外，三集瑞亦持續深化AI PC與筆電市場布局，針對Mini Molding及高密度模壓電感產品之訂單需求穩定成長；模壓式TLVR電感亦已送樣多家客戶驗證，其中部分客戶已進入小批量出貨階段。除資料中心市場外，公司亦看好邊緣運算、雲端伺服器與工業機器人等新興應用發展，目前相關產品已於工業電腦與AIoT領先廠商完成送樣並陸續導入量產。

展望2026，未來將持續因應客戶高度客製化需求及不斷擴大之市場商機，除持續投入研發與產品升級外，也同步積極布局海外生產基地，泰國廠亦進入整地與廠房興建階段，將進一步擴充產能並提升製造效率，隨著產能規模擴大及產品組合優化，預期將帶動營收與毛利率持續成長。

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

半導體測試設備廠鴻勁（7769）2025年大賺超過7個股本，每股純益達75.71元，並大方配發65元現金股利。儘管財報驚人，13日卻慘遭外資大舉賣超661張、投信也調節206張，使得股價重摔近9%，成為13日38千金中的墊底千金股。

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

台灣大哥大（3045）13日舉行線上法說會，宣布董事會決議盈餘分配案，每股將配發4.8元現金股利，現金股利年增7%，盈餘分配率超過100%，現金殖利率4.5%。

看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台股13日盤中雖仍受大盤震盪干擾，但資金明顯回流PCB與載板族群，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在12日法說會釋出擴產與成長展望後，今盤中攻上188.5元漲停；ABF載板三雄之一景碩（3189）也同樣觸及317.5元漲停價，帶動族群買氣快速升溫，華通（2313）同步走強，PCB股再度成為盤面多頭重心。

群創今年來漲幅近倍　法說會利多不漲下殺跌停

面板廠群創光電轉型題材發酵，今年以來至3月12日盤中高點33.3元，漲幅達逾95%，昨天單日交易量爆出約169萬張天量。...

