大聯大法說會／首季營收獲利續拚季成長 AI 供應鏈與地緣政治商機增

大聯大（3702）今日召開法說會，外界關注大聯大首季財測的中間值來看仍有望季成長，對此大聯大提到，AI供應鏈與地緣政治商機持續增加，反映目前AI供應鏈需求成長。

大聯大財務長暨發言人袁興文說，AI供應鏈景氣最好，已帶動去年服務、資訊與物流倉儲毛利率表現。

大聯大副總林春杰也說，公司大陸客戶群營收占比雖仍過半，不過地緣政治商機隨客戶東南亞相關布局持續成長，全球半導體需求可望持續雙位數成長研究機構看全球產值破兆美元可望提早三年達成破兆美元，年成長超過30%主要是AI供應鏈與記憶體缺貨漲價挹注，公司從通路商角度2025年在3C運算的成長最大是AI供應鏈的被動元件等零組件產品。

大聯大法說會前已公布財報，2025年全年每股稅後純益EPS為新台幣 5.77元，公司看待今年首季AI需求持續暢旺，EPS預估上看2.5元。大聯大2025年第4季營收為新台幣2,553億5仟6佰萬元，季增4.5%、年增10.3%；營業淨利為新台幣54億3仟萬元，年增40.4%；稅後淨利為新台幣28億4仟3佰萬元，年增75.2%，EPS為新台幣1.7元。

2025年全年營收為新台幣9,991億1仟1佰萬元，較2024年成長13.5%；營業淨利為新台幣199億7仟1佰萬元，年增35.9%；稅後淨利為新台幣101億5佰萬元，年增39.5%，EPS為新台幣5.77元。

公司說明，2025年第4季及全年財務表現，主要受惠於生成式 AI 快速發展，帶動 AI 基礎建設及終端應用需求提升，進而推升 AI 與傳統伺服器、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能，整體出貨維持暢旺，帶動單季及全年獲利皆呈現雙位數年成長。

展望2026年第1季，大聯大指出，若以新台幣31.5元兌1美元匯率假設，預估營業收入為新台幣2,550億元至2,750億元，預估毛利率介於4.15%至4.35%，預估營業利潤率2.36%至2.52%，預估稅後淨利為新台幣36億1仟6佰萬元至42億1佰萬元，預估EPS為新台幣2.15元至2.5元。