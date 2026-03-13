快訊

看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

大型本國投顧分析，NAND大廠於2026至2027年陸續退出MLC市場，預估2026至2028年全球MLC位元供給年增率分別為-51%、-30%、17%。

考量顆粒效能差異、Controller與韌體重設計成本，及當前TLC供給亦吃緊，MLC需求難以快速轉向TLC，法人預估2026至2028年全球低容量eMMC位元需求年增率分別為-12.7%、-16.6%、-16.4%，供需缺口至少達36%、47%、26%。

法人表示，eMMC合約價自2025年第4季開始上漲，平均漲幅於2026年第1季達150%，預期2026年eMMC價格將持續上行，第2季至第4季各容量平均漲幅80%、40%、25%。

法人預期，旺宏將成為2028年後唯一低容量eMMC供應商，估計2025至2027年MLC/TLC投片將成長17倍至每月1.7萬片。因採3D製程生產，Bit per Wafer約為19nm的三至九倍，在投片擴張與製程升級帶動下，預估2025至2027年eMMC位元出貨將成長36倍，成為主要營收與獲利來源。

第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台股13日盤中雖仍受大盤震盪干擾，但資金明顯回流PCB與載板族群，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在12日法說會釋出擴產與成長展望後，今盤中攻上188.5元漲停；ABF載板三雄之一景碩（3189）也同樣觸及317.5元漲停價，帶動族群買氣快速升溫，華通（2313）同步走強，PCB股再度成為盤面多頭重心。

群創今年來漲幅近倍　法說會利多不漲下殺跌停

面板廠群創光電轉型題材發酵，今年以來至3月12日盤中高點33.3元，漲幅達逾95%，昨天單日交易量爆出約169萬張天量。...

記憶體抗空火種！美301空襲台股、油價飆 旺宏憑「這關鍵」逆勢漲停

中東戰火與美國301調查雙重夾擊，台股13日劇烈震盪，權值股台積電（2330）一度回測5日線。然而，記憶體族群化身抗空救主，旺宏（2337）受惠全球大廠退出MLC市場及三星罷工變數，強勢攻上漲停，成為盤面最吸睛指標。

華碩股價490元→584元罕見亮燈鎖死 漲快2成還能追？法說會揭「利多原來是它」

