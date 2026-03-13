看好 eMMC 營收將大爆發 法人高喊這檔記憶體股驚天價

旺宏（2337）受惠競爭對手退出市場，引發供需失衡，加上車用、無人機、工控及網通應用支撐低容量eMMC長尾需求，法人預估今、明年分別可大賺3個股本、十個股本，高喊300元驚天價，潛在上漲空間達二倍。

大型本國投顧分析，NAND大廠於2026至2027年陸續退出MLC市場，預估2026至2028年全球MLC位元供給年增率分別為-51%、-30%、17%。

考量顆粒效能差異、Controller與韌體重設計成本，及當前TLC供給亦吃緊，MLC需求難以快速轉向TLC，法人預估2026至2028年全球低容量eMMC位元需求年增率分別為-12.7%、-16.6%、-16.4%，供需缺口至少達36%、47%、26%。

法人表示，eMMC合約價自2025年第4季開始上漲，平均漲幅於2026年第1季達150%，預期2026年eMMC價格將持續上行，第2季至第4季各容量平均漲幅80%、40%、25%。

法人預期，旺宏將成為2028年後唯一低容量eMMC供應商，估計2025至2027年MLC/TLC投片將成長17倍至每月1.7萬片。因採3D製程生產，Bit per Wafer約為19nm的三至九倍，在投片擴張與製程升級帶動下，預估2025至2027年eMMC位元出貨將成長36倍，成為主要營收與獲利來源。