記憶體抗空火種！美301空襲台股、油價飆 旺宏憑「這關鍵」逆勢漲停

中東戰火與美國301調查雙重夾擊，台股13日劇烈震盪，權值股台積電（2330）一度回測5日線。然而，記憶體族群化身抗空救主，旺宏（2337）受惠全球大廠退出MLC市場及三星罷工變數，強勢攻上漲停，成為盤面最吸睛指標。

台股13日開盤受中東局勢急遽惡化影響，開低366點，盤中更一度擴大跌勢至568點，33,000點大關岌岌可危。儘管股王信驊（5274）創高、台積電一度嘗試收復失土帶動大盤翻紅，但隨後傳出美國貿易代表署（USTR）因強迫勞動議題，將台灣、日本及南韓列入「301條款」調查名單，市場情緒再度轉趨保守，指數震盪加劇。

在混亂的盤勢中，記憶體族群展現強勁的抗跌力道。旺宏表現最為剽悍，早盤即快攻漲停鎖死。背後核心邏輯在於產業結構的巨大轉變：隨著全球記憶體巨擘全面退出MLC NAND及中低容量eMMC市場，市場出現史無前例的供應缺口。

本土投顧指出，旺宏可望在2028年成為全球唯一的低容量eMMC供應商。受惠於此「結構性缺貨」，預期旺宏2026年將強勢轉虧為盈，開啟長達數年的獲利黃金周期。此外，三星工會談判破裂、醞釀史上最長罷工，更為緊繃的供需市況投下震撼彈，吸引買盤湧入。

除了eMMC的機遇，旺宏占比達68%的NOR Flash業務同樣利多頻傳。隨著AI伺服器需求帶動搭載量倍增，加上中國大廠調整產能，預估2026年NOR Flash報價將逐季上漲10%~35%。為應對供不應求，旺宏已規劃投入220億元資本支出，將12吋廠月產能提升至3萬片。

在旺宏領軍下，記憶體族群今日成為抗空主力部隊，宇瞻（8271）同步強攻漲停，廣穎（4973）、十銓（4967）、鈺創（5351）及威剛（3260）等個股亦連袂上漲。雖然晶豪科（3006）表現相對疲弱，南亞科（2408）也貼近平盤整理，但整體族群儼然已成為今日台股的避風港。