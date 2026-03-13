快訊

群創今年來漲幅近倍　法說會利多不漲下殺跌停

中央社／ 台北13日電

面板群創光電轉型題材發酵，今年以來至3月12日盤中高點33.3元，漲幅達逾95%，昨天單日交易量爆出約169萬張天量。儘管12日法人說明會釋出轉型利多，但今天早盤一度摜至跌停板29.7元，中場跌勢收斂，至10時40分，成交量已逾80萬張。

群創轉型主要鎖定扇出型面板級封裝（FOPLP），及售廠獲利，市場傳出群創扇出型面板級封裝自去年出貨給低軌衛星大廠SpaceX後，再傳出接獲輝達（NVIDIA）、GoogleAI應用的光通訊大單，激勵群創股價今年漲勢強勁。

群創董事長洪進揚在法說會指出，扇出型面板級封裝產品現階段月出貨量4000多萬顆，較去年的400多萬顆成長10倍；不過，他坦言，現階段半導體業務對整體營收貢獻度很低。

群創成功轉型，但2025年本業仍虧，群創日前公布2025年第4季營業淨損為新台幣11.7億元，歸屬母公司業主淨損1853萬元。2025年營業淨損41.6億元，歸屬母公司業主淨利2.5億元，基本每股盈餘0.03元。

群創今年以來股價漲近1倍，鴻海趁高出售持股，實現獲利，鴻海10日晚間代子公司鴻揚創業投資公告，以平均每股約28.46元，處分持有群創8695萬7000股，交易總金額約24.74億元，已實現利益約16.33億元。

輝達 法人說明會 鴻海 群創 面板

華碩股價490元→584元罕見亮燈鎖死 漲快2成還能追？法說會揭「利多原來是它」

記憶體抗空火種！美301空襲台股、油價飆 旺宏憑「這關鍵」逆勢漲停

中東戰火與美國301調查雙重夾擊，台股13日劇烈震盪，權值股台積電（2330）一度回測5日線。然而，記憶體族群化身抗空救主，旺宏（2337）受惠全球大廠退出MLC市場及三星罷工變數，強勢攻上漲停，成為盤面最吸睛指標。

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

