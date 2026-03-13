群創今年來漲幅近倍　法說會利多不漲下殺跌停

面板廠群創光電轉型題材發酵，今年以來至3月12日盤中高點33.3元，漲幅達逾95%，昨天單日交易量爆出約169萬張天量。儘管12日法人說明會釋出轉型利多，但今天早盤一度摜至跌停板29.7元，中場跌勢收斂，至10時40分，成交量已逾80萬張。

群創轉型主要鎖定扇出型面板級封裝（FOPLP），及售廠獲利，市場傳出群創扇出型面板級封裝自去年出貨給低軌衛星大廠SpaceX後，再傳出接獲輝達（NVIDIA）、GoogleAI應用的光通訊大單，激勵群創股價今年漲勢強勁。

群創董事長洪進揚在法說會指出，扇出型面板級封裝產品現階段月出貨量4000多萬顆，較去年的400多萬顆成長10倍；不過，他坦言，現階段半導體業務對整體營收貢獻度很低。

群創成功轉型，但2025年本業仍虧，群創日前公布2025年第4季營業淨損為新台幣11.7億元，歸屬母公司業主淨損1853萬元。2025年營業淨損41.6億元，歸屬母公司業主淨利2.5億元，基本每股盈餘0.03元。

群創今年以來股價漲近1倍，鴻海趁高出售持股，實現獲利，鴻海10日晚間代子公司鴻揚創業投資公告，以平均每股約28.46元，處分持有群創8695萬7000股，交易總金額約24.74億元，已實現利益約16.33億元。