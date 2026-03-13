快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、雙鴻 挑逾三個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

隨AI伺服器出貨成長，對水冷板等散熱解決方案需求增溫，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）首季營運看俏。法人持續看好，第2季隨輝達GB300逐漸出貨，以及大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC放量，水冷滲透率提高，營收將呈現季增。

法人分析，2月因工作天數較少，影響奇鋐營收，但3月將補上出貨動能，有望寫下單月新高表現，首季營收表現可望優於預期。尤其產品組合中，伺服器營收比重將達六成，推升毛利率攀高。預期6月奇鋐將開始量產出貨輝達Vera Rubin架構產品，以及 AWS Trainium3世代水冷產品，看好第2季營運動能。另外第4季Google TPU v8 水冷產品也將接棒放量生產，帶動毛利率持續向上。

預料輝達收購Groq後，明年將會量產LPU晶片機櫃架構，並採用水冷散熱解決方案，新架構將為奇鋐水冷散熱產品持續延伸成長空間，奇鋐也將擴充產能因應市場需求。持續看好奇鋐與 CSP、晶片客戶合作密切，具有優先共同開發下一世代晶片、伺服器散熱規格先行者優勢。

雙鴻同樣受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨都出現量增，首季營收表現也可望優於預期。因應市場需求，雙鴻也將擴大伺服器水冷產品產能。法人表示，除了GB300 水冷板、分歧管量產以外，下半年也有AWS Trainium3水冷板訂單加入。後續關注公司在各世代產品供應比重提升，以及泰國新廠生產效率優化程度。

權證發行商表示，投資人若看好奇鋐、雙鴻後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期90天以上的權證介入，以小金搏大利。

奇鋐 雙鴻

延伸閱讀

奇鋐沈慶行2原因看壞「微通道蓋板」MCL 散熱 不憂水冷板將被取代

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

（經濟會員內容不上線） 奇鋐、新應材 認購靚

台達電、矽力 權證四檔衝刺

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。