奇鋐、雙鴻 挑逾三個月

隨AI伺服器出貨成長，對水冷板等散熱解決方案需求增溫，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）首季營運看俏。法人持續看好，第2季隨輝達GB300逐漸出貨，以及大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC放量，水冷滲透率提高，營收將呈現季增。

法人分析，2月因工作天數較少，影響奇鋐營收，但3月將補上出貨動能，有望寫下單月新高表現，首季營收表現可望優於預期。尤其產品組合中，伺服器營收比重將達六成，推升毛利率攀高。預期6月奇鋐將開始量產出貨輝達Vera Rubin架構產品，以及 AWS Trainium3世代水冷產品，看好第2季營運動能。另外第4季Google TPU v8 水冷產品也將接棒放量生產，帶動毛利率持續向上。

預料輝達收購Groq後，明年將會量產LPU晶片機櫃架構，並採用水冷散熱解決方案，新架構將為奇鋐水冷散熱產品持續延伸成長空間，奇鋐也將擴充產能因應市場需求。持續看好奇鋐與 CSP、晶片客戶合作密切，具有優先共同開發下一世代晶片、伺服器散熱規格先行者優勢。

雙鴻同樣受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨都出現量增，首季營收表現也可望優於預期。因應市場需求，雙鴻也將擴大伺服器水冷產品產能。法人表示，除了GB300 水冷板、分歧管量產以外，下半年也有AWS Trainium3水冷板訂單加入。後續關注公司在各世代產品供應比重提升，以及泰國新廠生產效率優化程度。

權證發行商表示，投資人若看好奇鋐、雙鴻後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期90天以上的權證介入，以小金搏大利。