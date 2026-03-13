全民權證／台光電 選逾120天

台光電（2383）受惠AI伺服器及新產能貢獻，法人預期第1季營收可望締造新猷，隨客戶採用M8+甚至M9等更高階材料，今、明年獲利連續創高可期。

台光電第1季調高M6以上高階銅箔基板報價，漲價效益第2季起顯現，加上中山廠產能開出及兩大ASIC客戶M8+訂單逐步放量，法人上修單季營收預估值。

法人指出，AI GPU、ASIC伺服器新平台逐步放量，台光電除去年主要ASIC客戶，今年另一美系ASIC客戶需求倍數成長；GPU大客戶預期下半年首度採 M9搭配石英布產品，多數客戶訂單持續強勁至年底。權證發行商建議，看好台光電可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）