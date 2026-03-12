快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

浪凡超額配息5元 殖利率衝11.34%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

上市數位雲端企業浪凡（6165）網路科技今日召開董事會，正式公告 2025 年營運成果，交出令市場驚嘆的亮眼成績。受惠於核心體質升級與新事業進入獲利爆發期，2025 年稅後淨利衝破 3.08 億元，每股盈餘（EPS）飆上 4 元，不僅創下公司成立以來的最高獲利紀錄，獲利能量與經營績效更雙雙寫下歷史新頁。 董事會同步決議每股配發 5 元現金股利，以今日收盤價 44.10 TWD 計算，現金殖利率高達 11.34%。

EPS突破性躍升至霸同業 法人點名「高含金量」轉型

浪凡去年EPS能一舉突破過往水準、領先同業，主因在於獲利結構的質變。法人觀察指出，浪凡已成功從單一流量平台轉化為「高價值內容生態系」，透過精準的成本管控與 AI 技術導入，大幅提升人均產值。這種「高毛利、低耗損」的營運模式，結合多元娛樂布局的綜效發酵，使獲利天花板不斷上修。法人強調，浪凡展現出極強的抗壓性與爆發力，這正是吸引中長線資金青睞、支撐股價長期評價回升的關鍵動能。

直播龍頭地位屹立不搖 多角化經營引領產業風潮

身為台灣直播產業龍頭，浪凡在穩固基本盤的同時，始終扮演引領市場風潮的角色。即便 2 月適逢農曆年節短月，營收仍繳出年增 10.72% 的強勁表現，顯示其核心直播互動平台的龍頭地位不可動搖。而集團「多角化經營」更是屹立不搖的核心關鍵，透過將直播用戶黏著度成功轉化為德州競技、內容 IP 等新型態收益，構建出具備高度互補性的多元引擎。這種「以直播為根、多角化為業」的戰略，確保了集團在快速變動的數位市場中，始終立於不敗之地。

EPS 現金股利 浪凡

相關新聞

鈞興財報／去年每股純益9.61元、營收獲利雙創高 擬配發5.3元股息

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）12日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

