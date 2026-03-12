聽新聞
浪凡超額配息5元 殖利率衝11.34%
上市數位雲端企業浪凡（6165）網路科技今日召開董事會，正式公告 2025 年營運成果，交出令市場驚嘆的亮眼成績。受惠於核心體質升級與新事業進入獲利爆發期，2025 年稅後淨利衝破 3.08 億元，每股盈餘（EPS）飆上 4 元，不僅創下公司成立以來的最高獲利紀錄，獲利能量與經營績效更雙雙寫下歷史新頁。 董事會同步決議每股配發 5 元現金股利，以今日收盤價 44.10 TWD 計算，現金殖利率高達 11.34%。
EPS突破性躍升至霸同業 法人點名「高含金量」轉型
浪凡去年EPS能一舉突破過往水準、領先同業，主因在於獲利結構的質變。法人觀察指出，浪凡已成功從單一流量平台轉化為「高價值內容生態系」，透過精準的成本管控與 AI 技術導入，大幅提升人均產值。這種「高毛利、低耗損」的營運模式，結合多元娛樂布局的綜效發酵，使獲利天花板不斷上修。法人強調，浪凡展現出極強的抗壓性與爆發力，這正是吸引中長線資金青睞、支撐股價長期評價回升的關鍵動能。
直播龍頭地位屹立不搖 多角化經營引領產業風潮
身為台灣直播產業龍頭，浪凡在穩固基本盤的同時，始終扮演引領市場風潮的角色。即便 2 月適逢農曆年節短月，營收仍繳出年增 10.72% 的強勁表現，顯示其核心直播互動平台的龍頭地位不可動搖。而集團「多角化經營」更是屹立不搖的核心關鍵，透過將直播用戶黏著度成功轉化為德州競技、內容 IP 等新型態收益，構建出具備高度互補性的多元引擎。這種「以直播為根、多角化為業」的戰略，確保了集團在快速變動的數位市場中，始終立於不敗之地。
