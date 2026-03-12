快訊

鈞興財報／去年每股純益9.61元、營收獲利雙創高 擬配發5.3元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）12日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

董事會通過每股擬配發5.3元現金股利，配息率55.1%，以今天收盤價162元計算，現金殖利率3.27%。鈞興並訂3月16日應永豐金證券邀請舉辦法人座談會，說明公司營運回顧及業務展望。

鈞興今年累計前二月合併營收5.20億元、年減8.7%，主要因為2月份農曆春節及228連假，致工作天數大減。值得注意的是，2月份智能傳動類大幅成長132%，使得智能傳動類產品營收比重由去年2月的6.08%，提升到今年2月的15.14%。

而累計前二月營收中，電動工具類成長3%、園林工具類衰退44%，智能傳動類成長18%，智能傳動類產品的營收比重由去年同期的8.37%，提升到今年10.87%。

鈞興指出，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，在全球品牌客戶面臨關稅、地緣政治影響下，成為客戶調整建立彈性、效率及韌性的供應體系的一環。

在智能傳動產品方面，鈞興積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器及電動輔助自行車(E-bike)用中置電機，在多項新產品量產出貨的貢獻下，預計2026年智能傳動產品的營收比重可望持續提高，成為鈞興未來成長的主要動力來源。

浪凡超額配息5元 殖利率衝11.34%

上市數位雲端企業浪凡（6165）網路科技今日召開董事會，正式公告 2025 年營運成果，交出令市場驚嘆的亮眼成績。受惠於核心體質升級與新事業進入獲利爆發期，2025 年稅後淨利衝破 3.08 億元，每股盈餘（EPS）飆上 4 元，不僅創下公司成立以來的最高獲利紀錄，獲利能量與經營績效更雙雙寫下歷史新頁。 董事會同步決議每股配發 5 元現金股利，以今日收盤價 44.10 TWD 計算，現金殖利率高達 11.34%。

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）12日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

大摩：奇鋐今年EPS可達82.63元 目標價從1,800元大幅調高到2,300元

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

緯創財報／去年獲利創新高 每股將配5.5元現金股利

代工大廠緯創（3231）公告2025年財報，去年稅後淨利274.08億元，不僅相較2024年明顯增加57.1％，且獲利表現更將近賺一個股本，每股純益9.04元。緯創預計每股將配發5.5元現金，配發率達到六成。

緯創財報／營收、獲利皆創歷史新高 將持續擴充產能

緯創（3231）於12日公告去年財報，2025年合併營收達2.19兆元，較前年同期翻倍成長，並創下歷史新高；歸屬於母公司業主淨利274.1億元，年增57%；每股盈餘（EPS）為9.04元。第4季營收7,209億元，季增27%，年增143%；歸屬於母公司業主淨利81.7億元，季增10.3%，年增53.8%，營收、獲利皆是創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）為2.61元。

中環財報／2025年轉虧為盈 辦理現金減資、股東每股合計可領1.2元

中環（2323）12日公布2025年財報，合併營收為71.8億元，歸屬於母公司淨利17.26億元，順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）為1.58元。每股淨值17.67元。

