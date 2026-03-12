鈞興財報／去年每股純益9.61元、營收獲利雙創高 擬配發5.3元股息

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）12日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

董事會通過每股擬配發5.3元現金股利，配息率55.1%，以今天收盤價162元計算，現金殖利率3.27%。鈞興並訂3月16日應永豐金證券邀請舉辦法人座談會，說明公司營運回顧及業務展望。

鈞興今年累計前二月合併營收5.20億元、年減8.7%，主要因為2月份農曆春節及228連假，致工作天數大減。值得注意的是，2月份智能傳動類大幅成長132%，使得智能傳動類產品營收比重由去年2月的6.08%，提升到今年2月的15.14%。

而累計前二月營收中，電動工具類成長3%、園林工具類衰退44%，智能傳動類成長18%，智能傳動類產品的營收比重由去年同期的8.37%，提升到今年10.87%。

鈞興指出，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，在全球品牌客戶面臨關稅、地緣政治影響下，成為客戶調整建立彈性、效率及韌性的供應體系的一環。

在智能傳動產品方面，鈞興積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器及電動輔助自行車(E-bike)用中置電機，在多項新產品量產出貨的貢獻下，預計2026年智能傳動產品的營收比重可望持續提高，成為鈞興未來成長的主要動力來源。