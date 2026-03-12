期貨商論壇／華邦電期 可留意

全球記憶體龍頭三星電子勞資談判破裂，恐爆發歷來規模最大、長達18天的員工罷工行動。法人表示，時值記憶體供應嚴重短缺，三星員工罷工將引發更強大的缺貨漲價效應，引領記憶體史上最強多頭續航。個股期貨方面，可留意華邦電期（FZF）伺機操作。

期貨法人分析，綜合外媒報導三星勞資談判破裂，韓國國家勞動關係委員會已終止調解，工會獲得合法罷工資格，代表約8.9萬名員工、占三星總員工數逾六成的工會宣布，即日起至18日舉行全員罷工投票，若投票通過，工會規劃4月23日舉行成員集會，並於5月21至6月7日展開為期18天的全國總罷工。

研調機構數據顯示，三星2025年第4季全球DRAM市占率約36.6%，NAND晶片市占率更接近四成，在供應鏈具關鍵影響力，此次勞資談判破裂，員工大罷工一觸即發，牽動整個市場供應。一旦三星發動罷工，將為全球記憶體市場投下震撼彈，牽動DRAM與NAND晶片供應與價格走勢，投資人不妨留意華邦電期（FZF）做相關操作。（群益期貨提供）

