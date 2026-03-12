台指期 留意短線風險

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（12）日同步回檔，現貨指數跌532點，收33,581點；台指期則跌474點至33,530點，逆價差達51.86點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會因地緣政治震盪回檔，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開低震盪走勢，電子權值股多數走弱，拖累指數一度跌破10日均線。不過指數回測月線後出現支撐，跌勢未進一步擴大，終場下跌474點，日K線收十字黑K。目前指數在月線附近震盪整理，後續若能持續站穩月線之上，待整理過後，仍有機會再度向上挑戰。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少82口至2,175口，其中外資淨空單增加2,106口至43,064口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,573口至5,325口。

選擇權未平倉量部分，3月F2大量區買權OI落在34,500點，賣權最大OI落在32,800點 ; 月買權最大OI落在39,500點，月賣權最大OI落在28,000點。永豐期貨表示，全月份未平倉量put/call ratio值由1.64下降至1.44；VIX指數上升2.22至36.82；外資台指期買權淨金額3.05億元 ; 賣權淨金額1.27億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨表示，美國2月通膨數據顯示物價壓力持續降溫，但中東戰事引發的能源價格上漲，為未來通膨前景增添不確定性，而目前核心則是市場開始交易「下一輪通膨預期」。

美國CPI數據雖大致符合市場預期，理應對股市偏中性甚至略偏正面，但油價近期持續上升，市場開始擔心接下來能源價格可能重新推升通膨，使原本對降息的期待再度出現變數。因此，資金情緒明顯轉為保守，美股期指率先轉弱，亞洲股市隨之承壓，台股自然也跟著回落。

對市場來說，該CPI只是證明目前通膨沒有失控，但並沒有消除未來幾個月可能再度升溫的疑慮，尤其當油價維持在相對高檔時，市場會開始重新評估通膨路徑以及聯準會的政策空間，一旦市場認為降息節奏可能被延後，估值較高的股票就容易先出現修正。

三大法人 地緣政治 通膨

