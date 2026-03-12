快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

大山2025年 EPS 4.81元 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜廠大山（1615）昨（12）日公告，2025年稅後純益9.45億元，年增27.5％，每股純益4.81元，創歷史新高。

除了線纜本業外，大山積極拓展營建事業，手握台中高鐵特區持有近兩千坪土地，持續評估其他地區土地標的，子公司昕邑建設視時機審慎規劃。業外投資以穩健型金融股為主，呼應公司穩定成長與永續經營理念。

線纜本業上，大山表示，持續受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單維持50億～60億元，接單狀況良好，加上AI科技發展、公共建設及都更量能大等皆推升用線需求，對未來樂觀看待。

此外，大山近期已於台中市政中心精華地段購入店面，繼幾年前設立桃園營業所就近服務北部客戶後，今年亦將於台中成立辦公室，持續優化客戶結構。

台電 客戶 台中

延伸閱讀

皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

亞力2025年EPS 3.3元創新高 今年半導體訂單維持高檔

大山財報／2025年 EPS 4.81元創歷史新高 獲和泰大金冷氣官方用線

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。