聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁2025年 EPS 1.26元 股息1.3元
宏碁（2353）昨（12）日公布去年財報，受業外收入大減影響，全年稅後純益降至37.8億元，年減32%，每股純益1.26元，董事會決議，去年度盈餘每股超額配發現金股利1.3元，以昨日收盤價27.9元計算，殖利率約4.66%。
宏碁去年毛利率10.9%，年增0.3個百分點；營業淨利51.44億元，年增5%；營益率1.9%，年增0.1個百分點；業外收益年減39%，降至25.07億元。
其中，去年第4季毛利率11.6%，季增0.4個百分點，年增1.1個百分點；營益率2.51%，季增0.41個百分點，年增0.91個百分點；稅後純益10.7億元，季減4%、年減25%，每股純益0.36元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。