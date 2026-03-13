緯創2025年 EPS 9.04元 將發5.5元

緯創（3231）昨（12）日公布去年平均毛利率6.1％，年減約1.9個百分點；稅後純益274.08億元，創新高，年增57.1％，每股純益9.04元。

緯創董事會決議，去年度盈餘每股配發5.5元現金，配發率約六成，以昨日收盤價132.5元計算，殖利率約4.15％。

緯創將於今（13）日舉行法說會，說明去年財報細節，並釋出營運展望。

另外，緯創表示，為保留公司未來一年財務彈性，擬於普通股不超過2.5億股之額度內，視市場狀況及公司需求，以私募或公開募集方式，辦理現金增資或發行海外存託憑證。緯創預計將在5月29日召開股東常會，屆時將會針對去年財報、盈餘分派、現金增資或海外存託憑證等相關案討論。