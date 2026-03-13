聽新聞
技嘉2025年 EPS 18.2元 微星6.8元
技嘉（2376）昨（12）日公布去年第4季稅後純益29.68億元，季減2.8%，年增3.1%，每股純益4.43元。2025年稅後純益121.89億元，年增24.5%，每股純益18.2元。
技嘉表示，客戶需求強勁，持續樂觀看待AI伺服器的成長，預期2026年業績成長幅度不亞於2025年。該公司去年資本支出11.21億元，今年持續衝AI伺服器產能，並規劃購置辦公大樓及建構自有AI算力，估資本支出將擴增到20億元到25億元。
【記者蕭君暉／台北報導】微星（2377）昨（12）日公布去年第4季稅後純益16.32億元，季減3.7%，年增254%，每股純益1.93元。2025年稅後純益57.47億元，年減15.3%，每股純益6.8元。
