快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

聽新聞
0:00 / 0:00

技嘉2025年 EPS 18.2元 微星6.8元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）昨（12）日公布去年第4季稅後純益29.68億元，季減2.8%，年增3.1%，每股純益4.43元。2025年稅後純益121.89億元，年增24.5%，每股純益18.2元。

技嘉表示，客戶需求強勁，持續樂觀看待AI伺服器的成長，預期2026年業績成長幅度不亞於2025年。該公司去年資本支出11.21億元，今年持續衝AI伺服器產能，並規劃購置辦公大樓及建構自有AI算力，估資本支出將擴增到20億元到25億元。

【記者蕭君暉／台北報導】微星（2377）昨（12）日公布去年第4季稅後純益16.32億元，季減3.7%，年增254%，每股純益1.93元。2025年稅後純益57.47億元，年減15.3%，每股純益6.8元。

業績 客戶 微星

延伸閱讀

技嘉2025年EPS達18.2元歷史次高 今年成長不亞於去年

和碩2025年每股賺5.39元 派息4元

奇鋐2025年賺近五股本 EPS 49.17元 創掛牌來新高

嘉澤2025年EPS 70.17元 發股息35元

相關新聞

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。