漢唐2025年 EPS 48.08元 刷新紀錄
漢唐（2404）昨（12）日公布去年第4季稅後純益90.69億元，創新高，年增46.5%，全年每股純益48.08元，連續四年刷新紀錄。
漢唐董事會決議，去年度盈餘擬配發每股40元現金股利，配息率83.19%，將於5月29日股東常會承認配息案。
漢唐是台積電重要協力廠，現階段在手訂單估逾千億元。去年第4季合併營收205.55億元，季增6.9%，年增62.6%，創單季新高；毛利率17.19%，分別季減2.99及年減3.56個百分點；稅後純益26.44億元，季減12.9%，年增34%，每股純益14.01元。
漢唐去年合併營收660.93億元，年增39.4%，為史上次高；毛利率20.02%，年增2.07個百分點，創新高。漢唐昨天股價下跌20元，成交量1,894張，收1,065元。
