聽新聞
0:00 / 0:00
IET 訂單滿手 擴產加速度
三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（12）日召開線上法說會，董事長高永中指出，目前用於AI伺服器中的磷化銦（Inp）產品訂單滿手，預料今年營運將較去年成長，展望樂觀。
高永中表示，目前磷化銦基板短缺問題仍無法緩解，根本性原因在於市場需求旺盛，產能追不上需求，致使磊晶也同步處於供不應求狀況，IET積極擴產，期盼能滿足AI客戶需求。
高永中認為，從目前在手訂單來看，AI需求依然相當旺盛，預期IET今年營收、獲利、毛利率都會比去年更好，並已成功取得國際大廠的訂單，且大客戶願意提供基板原料，讓公司能將更加聚焦製造的附加價值。
IET受惠AI需求爆發，帶動基本面大幅改善，去年營收10.8億元，年增50.5%；稅後淨利6,500萬元，擺脫前年稅後淨損1.32億元低潮，每股純益1.65元，遠優於前年每股淨損3.58元。
高永中說，去年是IET受惠AI產業爆發的關鍵收成期，AI供應鏈大型資料庫及高效能運算需求激增，帶動磷化銦PIN PD磊晶片訂單，為營收成長最大貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。