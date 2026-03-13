快訊

立院終於授權了！政院可簽海馬士發價書 4項軍購最快13日院會處理

雲林古坑7.1度 吳德榮：今北部8度低溫入夜仍凍 明天可望回暖

IET 訂單滿手 擴產加速度

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（12）日召開線上法說會，董事長高永中指出，目前用於AI伺服器中的磷化銦（Inp）產品訂單滿手，預料今年營運將較去年成長，展望樂觀。

高永中表示，目前磷化銦基板短缺問題仍無法緩解，根本性原因在於市場需求旺盛，產能追不上需求，致使磊晶也同步處於供不應求狀況，IET積極擴產，期盼能滿足AI客戶需求。

高永中認為，從目前在手訂單來看，AI需求依然相當旺盛，預期IET今年營收、獲利、毛利率都會比去年更好，並已成功取得國際大廠的訂單，且大客戶願意提供基板原料，讓公司能將更加聚焦製造的附加價值。

IET受惠AI需求爆發，帶動基本面大幅改善，去年營收10.8億元，年增50.5%；稅後淨利6,500萬元，擺脫前年稅後淨損1.32億元低潮，每股純益1.65元，遠優於前年每股淨損3.58元。

高永中說，去年是IET受惠AI產業爆發的關鍵收成期，AI供應鏈大型資料庫及高效能運算需求激增，帶動磷化銦PIN PD磊晶片訂單，為營收成長最大貢獻。

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

