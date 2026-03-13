玉晶光2025年 EPS 32.84元 派息17元

玉晶光（3406）昨（12）日公告去年稅後純益37.02億元，年減14.3%，每股純益32.84元，仍為歷史次高。

董事會決議去年度盈餘擬配發每股17元現金股利，配發率51.7%。

玉晶光並公布，董事會決議將辦理私募，預計私募股數上限700萬股，估計將募資逾20億元，私募案最高約占5%股權，這是玉晶光首度辦理私募案，引起市場關注。

玉晶光表示，不排除透過私募引進戰略投資人，進行策略合作，將於5月29日的股東常會提交討論。玉晶光昨天股價收420.5元，下滑2元。

市場人士分析，玉晶光為含金量極高的蘋概股，來自iPhone營收占比高，生產據點集中廈門，預期此次私募案不僅有機會強化上下游合作，開拓中國大陸以外生產據點，也可能藉此開展手機以外新業務。

玉晶光去年第4季稅後純益11.76億元，雖季減16.7%，仍是同期最佳，年增37%，每股純益10.43元。去年全年營收249.86億元，年增7.7%，為歷史新高；毛利率32.51%，年減1.98個百分點；營業淨利47.72億元，創新高，年增2%，惟業外受制於人民幣升值，認列4.46億元匯損，遠不如前年匯兌收益5.78億元，侵蝕去年整體獲利表現。

不過，玉晶光去年業外收入仍有11.3億元，年增3.7%，包括補助收入5.38億元，其他收入1.67億元等，為獲利加分。