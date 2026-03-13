玉晶光2025年 EPS 32.84元 派息17元

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

玉晶光（3406）昨（12）日公告去年稅後純益37.02億元，年減14.3%，每股純益32.84元，仍為歷史次高。

董事會決議去年度盈餘擬配發每股17元現金股利，配發率51.7%。

玉晶光並公布，董事會決議將辦理私募，預計私募股數上限700萬股，估計將募資逾20億元，私募案最高約占5%股權，這是玉晶光首度辦理私募案，引起市場關注。

玉晶光表示，不排除透過私募引進戰略投資人，進行策略合作，將於5月29日的股東常會提交討論。玉晶光昨天股價收420.5元，下滑2元。

市場人士分析，玉晶光為含金量極高的蘋概股，來自iPhone營收占比高，生產據點集中廈門，預期此次私募案不僅有機會強化上下游合作，開拓中國大陸以外生產據點，也可能藉此開展手機以外新業務。

玉晶光去年第4季稅後純益11.76億元，雖季減16.7%，仍是同期最佳，年增37%，每股純益10.43元。去年全年營收249.86億元，年增7.7%，為歷史新高；毛利率32.51%，年減1.98個百分點；營業淨利47.72億元，創新高，年增2%，惟業外受制於人民幣升值，認列4.46億元匯損，遠不如前年匯兌收益5.78億元，侵蝕去年整體獲利表現。

不過，玉晶光去年業外收入仍有11.3億元，年增3.7%，包括補助收入5.38億元，其他收入1.67億元等，為獲利加分。

玉晶光 私募案 現金股利

聯電打入輝達光通訊鏈 搶食 AI 超高速傳輸龐大商機

聯電（2303）集團光通訊布局報喜，躋身輝達下世代光通訊關鍵技術TFLEN（鈮酸鋰薄膜）供應鏈，讓輝達後續AI伺服器可達到3.2T的超高速傳輸能力，搶食AI帶來的超高速傳輸大商機。

聯電多路出擊 擴大動能

聯電（2303）近年積極強化光通訊與AI基礎設施布局，從矽光子製程、光子晶片到先進封裝技術全面推進，相關戰略一波接一波。業界認為，聯電正透過整合矽光子與先進封裝能力，切入AI資料中心高速互連供應鏈，為成熟製程開闢新的成長動能。

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

奇鋐目標價 喊到2,300

摩根士丹利證券（大摩）指出，奇鋐（3017）今年成長前景優，持續在中國大陸及越南擴產，以滿足繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）客戶對於液冷及伺服器機箱的強勁需求，因此大摩將奇鋐目標價從1,800元大升27%至2,300元，維持「優於大盤」評等。

鈞興2025年每股賺9.61元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（12）日公布去年合併財報，受惠於智能傳動類產品持續成長，帶動合併營收30.65億元、年增0.1%，稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股純益（EPS）9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。

寶成2025年 EPS 4.1元 成長動能可期

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（12）日通過去年合併財報，全年稅後純益120.68億元、年減24.7%，每股純益（EPS）4.1元。展望今年，寶成表示，隨著運動生活化趨勢擴展，產業成長動能持續可期。

