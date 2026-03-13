快訊

智邦2025年 EPS 47.13元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦2025年獲利翻倍成長，每股純益47.13元，連續四年改寫新猷。智邦／提供

網通大廠智邦（2345）昨（12）日公布去年第4季每股純益14.95元，再創單季新高；2025年獲利翻倍成長，每股純益47.13元，連續四年改寫新猷，蟬聯台股網通族群每股獲利王。

智邦並宣布，董事會決議去年度盈餘每股配發15元現金股利，分配率31.83%，以昨天收盤價1,505元計算，殖利率約1%。

智邦結算，去年第4季毛利率17.9%，優於前一季的17.2%；稅後純益83.56億元，季增6.8%，年增84.67%，每股純益14.95元，連續六季創單季新高。

智邦累計2025年合併營收2,483.2億元，年增124.9%；毛利率18.08%，低於2024年的20.6%；稅後純益263.42億元，年增119.5%。

近年智邦搭上AI熱潮，持續出貨主要大型雲端業者（Hyperscaler）客戶，主要產品包含AI加速器模組以及400G、800G交換器，近期更拿下新客戶訂單，並開始出貨800G交換器等新產品，推升營運持續暢旺。

智邦今年業績持續發威，2月合併營收235.8億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少，仍改寫史上最旺的2月；前二月合併營收451.1億元，年增77.4%，創歷史同期新高。

法人估，智邦本季營收將季減中至高個位數百分比。

外資認為，智邦資料中心用交換器除既有客戶持續出貨，並升級800G產品以外，近期更獲得大型雲端業者新訂單，並開始出貨800G產品，智邦與新客戶採用不同ASIC解決方案，展開多項專案合作，預估今年新客戶貢獻約15%營收，更可望進一步推升網路交換器貢獻營收比重達48%，有利毛利率走勢。

外資看好，智邦今年營收規模持續擴大，獲利能力同步向上，目標價從原估1,620元，上調至1,850元，維持「加碼」評等。

