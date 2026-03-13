快訊

生達2025年獲利創高 股利3元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生達（1720）昨（12）日召開法明會，近年營運持續穩健成長，營收與獲利表現屢創新高，董事長范滋庭表示，未來持續強化學名藥研發、挑戰專利市場、拓展海外布局及擴充產能等策略，推動營運進一步成長。

生達獲利連九年創新高。2025年每股純益5.19元，董事會決議擬配發現金股利2元及股票股利1元，合計股利3元也是歷史新高。2026年預計再取得七項藥證，並規劃上市六項產品（含2025年下半年領證品項）。

生達投入逾1,600萬元的膀胱過動症用藥，突破技術與專利門檻，於2026年初取得首發學名藥核准，與原廠進行P4專利訴訟，未來有機會在專利到期前提前六年上市。

在海外布局方面，日本市場為生達近年重點發展區域，已成功出口止痛藥與細支氣管炎治療藥物。

