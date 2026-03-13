聽新聞
0:00 / 0:00
虹堡2026年全年營運正面看待
虹堡（5258）昨（12）日舉行法說會，虹堡董事長辛華熙針對股價與營收不佳致歉。展望後市，預估今年日本、美洲及歐洲市場皆會成長，整體營運仍正面看待，全年業績年增率目標「低標一成，高標40-50%」，但記憶體缺貨漲價仍是最大營運風險。
虹堡2025年營收78.62億元，年增0.4%；稅後純益4.65億元，年減33%，每股純益4.23元，擬配現金股利1元。2月營收3.74億元，月減32%、年減21.1%，為55個月新低。辛華熙回應，2月業績下滑除了年節影響工作天數外，也因記憶體持續漲價，必須跟客戶重新議價，部分客戶仍在洽商中。在地區市場今年預期表現，預計日本、歐洲今年會成長，預期北美有雙位數成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。